بـ ملحق الامتحانات والإجابات..كتاب الفائز كمبيوتر للصف الثالث الإعدادي PDF 2025 الترم الأول

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ملحق الامتحانات والإجابات من كتاب الفائز في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالفصل الدراسي الأول للعام 2024 2025.

الفائز كمبيوتر

الجزء الثاني من كتاب الفائز كمبيوتر

ويتميز الجزء الثاني من كتاب الفائز كمبيوتر، باحتوائه على عدد كبير من امتحانات الأعوام السابقة في مختلف محافظات مصر، وذلك وفقًا للمناهج الجديدة المطبقة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ويتطلع العديد من طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2025، بالإطلاع عليه لمعرفة نماذج الامتحانات وصور الأسئلة المختلفة والتدرب عليها، في سبيل الحصول على درجات مرتفعة في مادة الكمبيوتر.

ملحق كتاب الفائز حاسب آلي تالتة إعدادي ترم أول 2025

واشتمل ملحق كتاب الفائز في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الثالث الإعدادي بالترم الأول 2024 2025، على العديد من الامتحانات بها عدد هائل من الأسئلة منها:

ضع علامة ✓ أو علامة × أمام كل من العبارات التالية:

الخاصية Multi Line تحدد الحد الأقصى لعدد الحروف التي يمكن إدخالها في صندوق النص Text table.

الخاصية Itemt تحدد إذا ما كانت العناصر داخل قائمة List Box مرتبة أم لا.

هناك خصائص لا يظهر أثر ضبطها على النموذج أو أدوات التحكم إلا في وضع تشغيل البرنامج.

تستطيع تغيير موضع زر الأمر Button على نافذة النموذج من خلال خاصية Size.

لغات البرمجة كائنية التوجه هي اللغات التي تعمل من خلال كائنات بالذاكرة.

تستخدم الخاصية Name في إظهار نص معين في شريط عنوان نافذة المستخدم كاسم للنموذج.

يمكن استخدام أي شكل هندسي لتمثيل خطوات الحل عند رسم خرائط التدفق.

اسم الكائن وحجمه ولونه جميعها نماذج للخصائص التي يمكن أن يتصف بها الكائنات في VB.NET.

يحتوي الطرف الأيسر لأي معادلة على متغير واحد فقط وهو ناتج المعادلة.



كما يحتوى الملحق بكتاب الفائز كمبيوتر للصف الثالث الإعدادي ترم أول، على إجابات جميع التمارين ونماذج الاختبارات، لتكون بمثابة دليل إرشادي للطالب بعد الحل.

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