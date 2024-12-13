مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا غدا السبت والقنوات الناقلة..مواجهة نارية لـ بيراميدز

يترقب عشاق كرة القدم، عدد من المواجهات الساخنة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة والتي تستهل بمواجهة مانيما انيون ضد الجيش الملكي المغربي.

وتشهد مباريات هذه الجولة من دوري أبطال أفريقيا مواجهة نارية يأتي في مقدمتها مواجهة لفريق بيراميدز ضد نظيره الترجي التونسي، كما يواجه مولودية الجزائر نظيره الهلال السوداني ويلتقي إستاد أبيدجان ضد أورلاندو بيراتس.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت

يشهد اليوم السبت 14 ديسمبرعدد من المواجهات القوية للفرق العربية تأتي مواعيدها كما يلي..

مانيما انيون ضد الجيش الملكي المغربي - 3 مساء بتوقيت القاهرة

مازيمبي ضد يانج أفريكانز التنزاني - 3 مساء بتوقيت القاهرة

استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي- 6 مساء بتوقيت القاهرة

الترجي التونسي ضد بيراميدز - 9 مساء بتوقيت القاهرة

مولودية الجزائر ضد الهلال السوداني - 9 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا

يمكنك متابعة مبارايات بطولة دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبرعدة قنوات.

بيراميدز ضد الترجي

يرصد الموجز القنوات الناقلة لمباريات اليوم وتأتي كما يلي..

مانيما انيون ضد الجيش الملكي المغربي - beIN Sports HD 6

مازيمبي ضد يانج أفريكانز التنزاني - beIN Sports HD 7

استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي - beIN Sports HD 7

الترجي التونسي ضد بيراميدز - beIN Sports HD 7

مولودية الجزائر ضد الهلال السوداني - beIN Sports HD 6

بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة الترجي

يختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز استعداداته لمواجهة فريق الترجي التونسي في المباراةي التي تجمعهما غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

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