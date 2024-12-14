ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد استعداداته لملاقاة منافسه رايو فاليكانو، في إطار منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها بجانب تشكيل الملكي المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري، هو موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الليجا والتي تقام على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس.

ويطلق الحكم صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، وفي الساعة الحاية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة الثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

وتبث أحداث هذه المواجهة الإسبانية المرتقبة، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي المسؤولة عن نقل مباريات الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد رايو فاليكانو

ويبدو أن تشكيل الملكي في هذه المواجهة سيضم كل من:

في حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، روديجر، فيران جراسيا.

خط الوسط: فالفيردي، سيبايوس، جود بيلينجهام، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاييكانو

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، يوسف، راوؤل أسينسيو، لورينزو.

خـط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي،، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، فيكتور مونوز.

ويذكر، أن فريق ريال مدريد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025 برصيد 36 نقطة.

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