بالساعة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 14-12-2024 بـ الدوري الإنجليزي والإسباني والإنتركونتيننتال

تشهد مباريات اليوم السبت 14-12-2024، مواجهات مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الإنجليزي والإسباني والإنتركونتيننتال.

ويستضيف فريق الكروي الأول بـ نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نظيره فولهام على ملعب "أنفيلد" في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريق أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا نظيره إيفرتون في ذات الجولة على ملعب " الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على منافسه رايو فاليكانو ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني.



ويواجه فريق الكرة بـ النادي الأهلي منافسه نادي باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال على ملعب" 974" بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم السبت بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم بـ كأس القارات للأندية والقنوات الناقلة

باتشوكا X الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة





مانيما انيون X الجيش الملكي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مازيمبي X يانج أفريكانز – الساعة 3 عصرا

إستاد أبيدجان X اورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساء

الترجي X بيراميدز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مولودية الجزائر X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





آرسنال X إيفرتون – الساعة 5 مساء قناة beIN SPORTS XTRA 1

ليفربول X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء قناة beIN SPORTS XTRA 2

وولفرهامبتون X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء قناة beIN SPORTS XTRA 3

نوتينجهام فورست X أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





إسبانيول X أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا X جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية X سيلتا فيجو - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



كالياري X أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

أودينيزي X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس X فينيزيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD



مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الألماني والقنوات الناقلة





أوجسبورج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 مساء على قناة beIN Sports HD 8

يونيون برلين X بوخوم – الساعة 4:30 مساء

ماينز 05 X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا مونشنجلادباخ X هولشتاين كيل – الساعة 4:30 مساء

سانت باولي X فيردر بريمن – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة





مارسيليا X ليل – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير X لانس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 8

ستاد ريمس X موناكو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

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