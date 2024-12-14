اشـتباكات ومركباـت مفـخخة.. تصعيد أمني في مخيم جنين بين الأمن الفلسطيني والمقاومة

شهد مخيم جنين تطورات خطيرة، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اندلاع اشتباكات عنيفية بين قوات الأمن الفلسطينية، ومسـلحين تابعين للمقاومة تبعها تحركات للأجهزة الأمنية الفلسطينية لحفظ الأمن والسلم وبسط القانون.

وينشر "الموجز" تفاصيل ما يحدث في مخيم جنين، والإجراءات التي اتخذتها قوى الأمن الفلسطيني لفرض الأمن وسيادة القانون وضبط الخارجية عن القانون.

تصعيد أمني في مخيم جنين

ومن جانبه، أعلن الناطق باسم قوى الأمن الفلسطيني أنور رجب، بدء ما وصفها بـ خطوات جديدة، في إطار جهودها المستمرة لحفظ الأمن والسلم الأهلي وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى، في مخيم جنين.

مخيم جنين

وأضاف رجب أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعية في مخيم جنين والمدينة بأكملها.

اشتباكات بين الأجهزة الأمنية ومسـلحين في مخيم جنين

وتدور اشتـباكات في مخيم جنين، منذ فجر اليوم السبت، بين الأجهزة الأمنية التابعة لـ السلطة الفلسطينية ومسـلحين، ما أسفر عن مقتل مسـلح وإصابة عدة أشخاص بينهم مدنيون، كما تشهد عدة نقاط في المدينة كالحي الشرقي والميادين العامة اشتـباكات وتفجير عبوات.

وشهد مخيم جنين، الأسبوع الماضي، إطلاق نار من مسـلحين صوب مراكز الشرطة الفلسطينية في عدة قرى، كما اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من كتيبة تحمل اسم "طولكرم" والأجهزة الأمنية بعد إطـلاق نـار استهدف مقر المقاطعة في المدينة.

وأصدرت المجموعات المسـلحة في مخيم طولكرم بيانًا تعهدت فيه "بإسناد" المقاتلين في مخيم جنين جراء ما يواجهونه من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، قالت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم السبت، إنها سيطرت على سيارة مفخخة كان من المقرر تفجيرها وسط المواطنين وعناصر الأمن في مخيم جنين، وذلك في وقت تتواصل فيه اشتباكات عنيفة بالمدينة ومخيمها بين القوى الأمنية ومسـلحي فصائل فلسطينية.

السيطرة على مركبة مفخخة في مخيم جنين

وأعلن جهاز الأمن الفلسطيني، إحباط كارثة في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة، بعدما تمكن من السيطرة على مركبة مفخخة أعدها الخارجون على القانون.

وأكد الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، أن المركبة كان من المقرر تفجيرها وسط المواطنين الفلسطينيين وعناصر الأجهزة الأمنية، في إطار عمل إجرامي جبان يعكس نهجًا داعشياً دخيلًا على قيمنا وأخلاقنا الفلسطينية ومتناقضا مع مسيرة نضالنا الوطني.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يأتي في سياق العملية الأمنية "حماية وطن"، التي تستهدف فرض الأمن وسيادة القانون.

وأوضح العميد رجب، أن هذه ليست المحاولة الأولى لهؤلاء الخارجين على القانون في تبنيهم لهذا النهج الداعشي، إذ سبق وأن قاموا بتفجير سيارة مفخخة قبل عدة أيام في وسط مدينة جنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وأفراد من الأجهزة الأمنية.

فلسطين

وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية، مستمرة في أداء واجبها الوطني لحماية شعبنا وضمان أمنه واستقراره، وأنها لن تتهاون في مواجهة كل من يسعى لنشر الفوضى والإجرام في ربوع وطننا.

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