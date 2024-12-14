الدوري الإنجليزي| ليفربول يتعثر أمام فولهام بالشوط الأول وطرد روبيرتسون يعقد المهمة

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وفولهام، بهزيمة الريدز بهدف نظيف، خلال اللقاء المقام حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسجل أندرياس بيريرا، هدف التقد لفريق فولهام، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، خلال عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أنتوني روبنسون إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أندرياس بيريرا بتسديدة مباشرة رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وشهدت المباراة، بإشهار حكم المباراة بطاقة الحمراء، للاعب أندرو روبيرتسون، مدافع ليفربول نتيجة عرقلة متعمدة لهاري ويلسون المنفرد بالمرمى.

ويأتي ليفربول بقيادة أرني سلوت، في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة، من خلال 14 مباراة ، حقق خلالها الفوز في 11 مباراة والتعادل في 2 وخسارة مواجهة وحيدة، وتسجيل 29 هدفًا وتلقي 11.

بينما يحتل فولهام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة ، بعد خوض 15 مباراة، فاز في 6 منها وخسر 4 وتعادل 5 ، وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكهم 20 هدفًا.

تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - جرافنبرج - كورتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو - محمد صلاح - لويس دياز.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، كيليهير، إندو، نونيز، كييزا، إليوت، جوتا، كوانساه، مورتون، نيوني.

ويسعى محمد صلاح، في تسجيل هدفًا أمام فولهام، ليعادل الهداف التاريخي الرابع مع الفريق، بيلي ليدل، حيث سجل الملك المصري مع ليفربول في جميع المسابقات 227 هدفًا، بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع في قائمة أكثر من سجل مع الريدز، بيلي ليدل.

ويتفوق فريق ليفربول، على فولهام، في تاريخ المواجهات بينهما، حيث تقابلا الفريقين خلال 77 مباراة سابقة، فاز الريدز في 45 مواجهة مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في 19، وسجل لاعبي الريدز 157 هدفًا وتلقت شباكهم 77 هدفًا.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بين سبورت القطرية، بنقل مباريات الدوري الإنجليزي، بشكل حصري ومجاني عبر قنوات المفتوحة والمشفرة، وذلك في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على bein sports HD 1.

تردد قناة bein Sports HD 1

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

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