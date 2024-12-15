يترقب محبو كرة القدم العالمية، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد التي تقام بينهما في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة غريمه مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الجارية.

ويرصد لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وتقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد المرتقبة في البريمرليج، مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، على ملعب الاتحاد “معقل السماوي”.

وبدأ صافرة هذا الديربي، في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واليونايتد

تذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد اليونايتد، عبر شاشة بي إن سبورت، كونها الناقل الحصري والرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي

- معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل مانشستر ستي ضد اليونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، يوشكو جفارديول، ريكو لويس.

الوسط: إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا.

الهجوم: جيريمي دوكو، جاك جريليش وإيرلينج هالاند.

بدلاء مانشستر سيتي المتوقعة ضد اليونايتد

ويمتلك السيتي عدة بدائل قوية أيضًا، من بينهم، أورتيجا مورينو، هودسون، كوفاسيتش، سافينيو، نونيز، فودين، رايت، سيمبسون بوسي، أوريلي، مكاتي، ويلسون إسبراند.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد السيتي

في المقابل، يأتي تشكيل مانشستر يونايتد ضد السيتي على هذا النحو:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: مزراوي، دي ليخت، مارتينيز ومالاسيا.

الوسط: دالوت، كاسيميرو وفيرنانديز.

الهجوم: اماد ديالو، راشفورد وزيركزي.

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