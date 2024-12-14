تحضير رياضيات الصف الثالث الابتدائي الترم الاول pdf.. اعرف التفاصيل

تحضير رياضيات الصف الثالث الابتدائي الترم الاول pdf.. بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، يبحث المعلمون عن تحضير رياضيات الصف الثالث الابتدائي للترم الأول، وتعتبر مادة الرياضيات من المواد الأساسية التي تحتاج إلى تحضير دقيق لتنمية مهارات الطلاب.

ونستعرض في هذا التقرير أهم النقاط التي يجب أن يتضمنها تحضيرالدروس وكيفية التعامل مع المنهج الجديد، إذ يأتي تحضير رياضيات الصف الثالث الابتدائي الترم الاول pdf في إطار تسهيل عملية التدريس وضمان تقديم محتوى تعليمي فعال للطلاب.

وفيما يلي سنوضح لكم من خلال الموجز تحضير رياضيات الصف الثالث الابتدائي الترم الاول pdf، فجاء على النحو التالي:

تحضير رياضيات الصف الثالث الابتدائي الترم الاول pdf

يتكون المحتوى من المحور الأول: “من أكون”، والمحور الثاني: “العالم من حولي”.

استراتيجات تحضير رياضيات الصف الثالث الابتدائي

ومن أجل تحضير رياضيات الصف الثالث الابتدائي الترم الاول pdf نود أن نعرض استراتيجيات التعلم التي تتكون من الآتي:

الزميل المجاور

اثارة الانتباه

عصى الأسماء

العد بصوت مرتفع

الكتابة في الهواء

فيما تتكون الأنشطة التعليمية من الآتي:

قراءة أعداد

اكتب الأعداد

قارن بين الأعداد

حدد مكونات العدد

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وبالنسبة إلى الوسائل التعليمية، فتتكون من الآتي:

كراس الرياضيات

فيديو تعليمي

أقلام رصاص مسطرة

وجاءت نواتج التعلم على النحو التالي:

استنتاج الأنماط المختلفة وإكمالها.

تمثيل البيانات تمثلًا بيانيًا.

استخدام وحدات قياس.

في الحياة اليومية.

تحديد القيمة المكانية للأرقام.

جمع بعض الأرقام من خلال العد والملاحظة.

استنتاج نتائج الجمع.

العمليات الحسابية.

حل مسائل لعملية الضرب.

الربط بين المسائل الكلامية بمائل ضرب تعبر عنها.

تحديد وقت كل ساعة بالصيغة الرقمية.

تطبيق عملية قسمة باستخدام الصور والأرقام.

معرفة أسماء الأشكال الهندسية المختلفة.

حل مساءل حستبية مختلفة.

جمع وتنزيم وتمثيل البيانات العددية.

الضرب والقسمة في حدود العددد 100.

بدء امتحانات نصف العام الدراسي

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 16 يناير، لطلاب المرحلة الابتدائية (الصف الثالث والرابع والخامس والسادس)، وطلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، وطلاب الأول والثاني الثانوي.

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