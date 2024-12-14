آخر اختبار قبل "إنتركونتيننتال".. التشكيل الرسمي لريال مدريد ضد فاليكانو في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه رايو فاليكانو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نظيره رايو فاليكانو، اليوم السبت، في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب فاييكاس معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

ويخوض الفريق ريال مدريد مباراة رايو فاليكانو، قبل السفر مباشرة لقطر، من أجل خوض المباراة النهائية من بطولة كاس إنتركونتيننتال أمام الفائز من الأهلي وباتشوكا المكسيكي في المباراة الجارية الآن والتعادل السلبي يسيطر عليها.

ويتواجد فريق ريال مدريد، في وصافة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، فيما يحل فريق فاليكانو في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البطولة برصيد 19 نقطة من 15 مباراة، وفي آخر خمس مباريات خاضها في الدوري المحلي، فاز فاليكانو في مباراتين وخسر ثلاث مباريات.

ولم تتلق شباك رايو فاليكانو سوى 16 هدفًا هذا الموسم، حيث استقبلت شباك خمسة فرق في الدوري أهدافًا أقل، ولكن الفارق في الأهداف هو في الطرف الآخر، حيث لم يتمكن رايو فاليكانو من إحراز سوى 15 هدفًا في الدوري هذا الموسم.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يقود براهيم دياز هجوم الميرنجي في مباراة الليلة، رفقة رودريجو جوس، وبمعاونة هجومية من الإنجليزي جود بيلينجهام.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجير، فران جارسيا.

خط الوسط: أردا جولر، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو جوس.

يغيب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف ريال مدريد أمام رايو فاليكانو للإصابة، كما يجلس البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2024 - 2025

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو على قناة bein Sports HD 3.

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