غلق وتشميع سنتر تعليمي مخالف في مدينة نصر.. اعرف التفاصيل

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وتحديات السناتر التعليمية، أعلنت الوزارة عن خطوات حاسمة لمواجهة هذه الظواهر السلبية، وذلك من خلال تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد في العام الدراسي المقبل، و يهدف النظام الجديد إلى تقليل الاعتماد على السناتر التعليمية التي تستنزف أموال أولياء الأمور، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب

،من خلال تقديم بدائل تعليمية داخل المدارس وفيما يلى سيعرض الموجزغلق وتشميع إحدى السناتر التعليمية

غلق وتشميع سنتر تعليمي مخالف

شن حي شرق مدينة نصر حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع سنتر تعليمي مخالف في عمارة رقم 16 بلوك 8 بشارع مركز المعلومات م9، وذلك بعد فحص الأوراق الخاصة بالمنشأة وتبين عدم وجود رخصة للنشاط. وقد أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا المركز الذي كان يعمل دون ترخيص قانوني، وذلك في إطار حرص الحي على ضمان التزام كافة المنشآت التجارية والتعليمية بالقوانين واللوائح المنظمة.

وأضاف رئيس الحي أن الحملة تأتي ضمن خطة متواصلة للتأكد من استيفاء التراخيص اللازمة لجميع المحال التجارية والأنشطة التعليمية في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي شدد على ضرورة التصدي لجميع أنواع المخالفات، بغض النظر عن شكلها أو نوعها.

ترخيص السنتر

وأشار إلى أنه تم مطالبة صاحب السنتر بسرعة التوجه إلى إدارة التراخيص بالحي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة الرسمية وتقنين أوضاع المركز. وتؤكد هذه الحملة التزام حي شرق مدينة نصر بتطبيق القوانين للحفاظ على النظام ومنع أي ممارسات مخالفة قد تؤثر على جودة التعليم والأنشطة التجارية في المنطقة.

القضاء على ظاهرة السناتر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطوات حاسمة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وغلق السناتر التعليمية، في إطار نظام الثانوية العامة الجديد المقرر تطبيقه في العام الدراسي المقبل. ويهدف النظام الجديد إلى تقليل الاعتماد على هذه السناتر التي تستنزف أموال أولياء الأمور، وتوفير بدائل تعليمية رسمية داخل المدارس.

خطة متكاملة لغلق السناتر التعليمية

وفي هذا السياق، أكدت مصادر حكومية أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لغلق السناتر التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية. وقد صدر قرار وزاري برقم 2 لسنة 2024 في 12 أغسطس 2024، ينص على إغلاق السناتر وتوجيه المديرية والإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما تضمن القرار الوزاري تحديد الضوابط الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، مع التأكيد على ضرورة تطبيق هذه الخطوات لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تهدف إلى تحسين النظام التعليمي والقضاء على الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على العملية التعليمية.

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