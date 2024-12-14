الدوري الإسباني| التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب فاييكاس معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

سجل أوناي لوبيز، هدفًا مبكرًا لفاليكانو، في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بضربة رأس من عرضية مميزة من دي فروتوس.

وعزز خالد عبد المؤمن، نتيجة المباراة لصالح لفاليكانو، بتسجيله الهدف الثاني، بعرضية من إسحاق بالازون إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى خالد عبد المؤمن الذي سددها براسة قوية سكنت الشباك.

ونجح فيدريكو فالفيردي، في تقليص الفارق لـ ريال مدريد، في الدقيقة 38، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فيدريكو، سكنت يمين الشباك تصعب على أجوستو باتالا حارس رايو فايكانو التصدى لها.

وأحرز جود بيلينجهام، هدف التعادل للفريق الملكي، في الدقيقة 45، كرة عرضية متقنة من رودريجو، استقبلها بيلينجهام الذي سددها برأسة سكنت الشباك.

ريال مدريد

ويأتي فريق ريال مدريد، في وصافة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، فيما يحل فريق فاليكانو في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البطولة برصيد 19 نقطة من 15 مباراة، وفي آخر خمس مباريات خاضها في الدوري المحلي، فاز فاليكانو في مباراتين وخسر ثلاث مباريات.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجير، فران جارسيا.

خط الوسط: أردا جولر، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو جوس.

يغيب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف ريال مدريد أمام رايو فاليكانو للإصابة، كما يجلس البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2024 - 2025

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو على قناة bein Sports HD 3.

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