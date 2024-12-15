فيديوهات ومكالمات مسجلة.. كيف أعلن محمود حافظ عن سرقة حسابه الخاص

محمود حافظ.. فيديوهات مع سيدة ومكالمات مسجلة، هكذا أعلن الفنان محمود حافظ عما حدث معه، حيث أعلن عن اختراق شخص مجهول حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك، وواتس إب”.

محمود حافظ يساومه شخص

القصة تستعرضها الموجز، حيث أشار محمود حافظ إلى أن الهاكر سرق مقاطع فيديو مسجلة من مكالمات له مع سيدة عبر الإنترنت، ثم ساومه على أموال مقابل عدم نشر تلك الفيديوهات وفضح أمره.

بلاغ للنيابة العامة

وتقدم الفنان محمود حافظ ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد شخص مجهول، اخترق حسابه وسرق الفيديوهات الخاصو به وابتزازه، حيث أمرت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

مجهول يخترق حساب محمود حافظ

جدير بالذكر أن الفنان محمود حافظ، أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أن هناك شخصا مجهولا اخترق حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وواتساب"، واحتال على فيديوهات خاصة به.

الهاكر استولى على فيديوهات خاصة

وأكد محمود حافظ، أن الشخص الذي استولى على حسابه الشخصي، سرق بعض الفيديوهات الخاصة بالفنان محمود حافظ، والتي سجلها مع إحدى السيدات، مؤكدا أن الشخص الذي هدده استولى على مبلغ 105 آلاف جنيه، ثم عاد لابتزازه مرة أخرى وطلب منه 5 آلاف دولار.

وأكد الفنان محمود حافظ في منشور خاص على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم باختراق حسابه والاستيلاء على الفيديوهات الخاصة وابتززه.

محمود حافظ

مسلسل عمر أفندي

وكان تصدر الفنان محمود حافظ، التريند بعد تصريحاته عن كواليس مسلسل عمر أفندي وأسرار عن حياته الشخصية، حيث عبر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "عمر أفندي" الذي عُرض حاليًا على الشاشات، المسلسل يحقق نجاحًا واسعًا.

وأعرب محمود حافظ عن إعجابه بالسيناريو والدور الذي يقدمه، موضحًا أنه لم يشعر بأي تخوف أو تردد في قبول هذا التحدي الجديد، حيث أكد أن المخرج عبد الرحمن أبو غزالة هو الذي شجعه على المشاركة بعد مناقشة تفاصيل الشخصية معه.

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