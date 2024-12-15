موعد الشروق اليوم الأحد 15-12-2024 في القاهرة والمحافظات| تفاصيل

موعد الشروق اليوم.. يولي الكثيرون اهتمامًا خاصًا بمعرفة موعد الشروق يوميًا، حيث يساهم ذلك في تنظيم الأنشطة اليومية، خاصةً في فترات العمل والرحلات، وفي هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" تقريرًا مفصلاً حول موعد شروق الشمس اليوم الاحد 15 ديسمبر 2024، في القاهرة والمحافظات المختلفة.



موعد الشروق اليوم في القاهرة والمحافظات

يعتبر معرفة موعد شروق الشمس أمرًا بالغ الأهمية للكثيرين، سواء لتحديد مواعيد الصلاة أو للترتيب لبداية الأنشطة اليومية، بالنسبة للمسلمين، يمثل توقيت الشروق جزءًا أساسيًا في تحديد مواعيد صلاة الفجر وصلاة الصبح، ما يساعدهم على أداء عباداتهم في وقتها الصحيح.



موعد الثلث الاخير من الليل

وفيما يتعلق بالثلث الأخير من الليل، يبدأ اليوم الاحد 15 ديسمبر في الساعة 2:20 صباحًا تقريبًا، وهو وقت مفضل للدعاء والتضرع إلى الله، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له" (رواه البخاري)، ويعتبر هذا الوقت من أفضل الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء، ويغفر فيها الذنوب، كما يتجسد في معرفة أوقات الشروق والثلث الأخير من الليل أهمية تنظيم الحياة اليومية والروحانية في حياة المسلمين، مما يعزز من أداء عباداتهم وتنظيم مهامهم بشكل مثالي.

ما هو وقت شروق الشمس اليوم؟

- وقت الشروق في الإسكندرية: 6:49 ص

- موعد الشروق في القاهرة: 6:41 ص

- موعد الشروق في 6 أكتوبر (الجيزة): 6:42 ص

- وقت الشروق في أسيوط: 6:35 ص

- موعد الشروق في سوهاج: 6:32 ص

- وقت الشروق في المنيا: 6:39 ص

- موعد الشروق في أسوان: 6:21 ص

- وقت الشروق في الغردقة (البحر الأحمر): 6:24 ص

- موعد الشروق في الإسماعيلية: 6:38 ص

- وقت الشروق في السلوم (مطروح): 7:9 ص

- موعد الشروق في كفر الشيخ: 6:45 ص

- وقت الشروق في مرسى علم (البحر الأحمر): 6:16 ص

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

حددت دار الإفتاء المصرية وقت صلاة الشروق بعد طلوع الشمس بحوالي 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، ويستحب للمسلم أداء صلاة الشروق في هذا الوقت الذي يُعد من أوقات البركة والقرب إلى الله، وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"، ويقصد بذلك أن صلاة الشروق تكون بعد بداية حر الشمس، أي بعد شروق الشمس بحوالي نصف ساعة.

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