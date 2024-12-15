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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-12-2024 بـ الدوري الإنجليزي والإسباني والكونفيدرالية

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تشهد مباريات اليوم الأحد 15-12-2024، مواجهات مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار فعاليات  الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الإنجليزي والإسباني والكونفيدرالية.

ويحل فريق الكروي الأول بـ نادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على منافسه مان سيتي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025 في الأسبوع الـ16.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك أمام منافسه نادي ليجانيس ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني " الليجا".

ويستضيف ملعب " برج العرب" بالإسكندرية مواجهة فريق الزمالك أمام منافسه المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الأحد بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم بـ كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

لواندا سول X ستيلينبوش – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

سيمبا X الصفاقسي – الساعة 3 عصرا  على قناة beIN Sports HD 7

أورابا يونايتد X جراف دي داكار – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9  

بلاك بولز X إنيمبا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 8  

اونزي برافوش X القسنطيني – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8  

نهضة بركان X الملعب المالي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7

اتحاد الجزائرX أسيك ميموزا – الساعة 9 مساء

الزمالك X المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

برايتون X كريستال بالاس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامتون X توتنهام – الساعة 9 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

تشيلسي X برينتفورد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

أتلتيكو مدريد X خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فياريال X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X لاس بالماس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 9    

برشلونة X ليجانيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

ليتشي X مونزا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD      

بولونيا X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD      

بارما X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD    

كومو X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD      

ميلان X جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 

هايدنهايم X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند X هوفنهايم – الساعة 6:30 مساء  على قناة beIN Sports HD 4

لايبزيج X  آينتراخت فرانكفورت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
 

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 
 

مونبلييه X نيس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4  

رين X أنجيه – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

لوهافر  X ستراسبورج – الساعة 6 مساء  

ستاد بريست  X نانت – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2  

باريس سان جيرمان X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
 

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة
 

دبا الحصن X كلباء – الساعة 2:45 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 2  

النصر X خورفكان – الساعة 2:45 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1  

الجزيرة X العين – الساعة 5:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

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