مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-12-2024 بـ الدوري الإنجليزي والإسباني والكونفيدرالية

تشهد مباريات اليوم الأحد 15-12-2024، مواجهات مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار فعاليات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الإنجليزي والإسباني والكونفيدرالية.

ويحل فريق الكروي الأول بـ نادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على منافسه مان سيتي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025 في الأسبوع الـ16.

ويلتقي فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك أمام منافسه نادي ليجانيس ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني " الليجا".

ويستضيف ملعب " برج العرب" بالإسكندرية مواجهة فريق الزمالك أمام منافسه المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الأحد بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم بـ كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

لواندا سول X ستيلينبوش – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

سيمبا X الصفاقسي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 7

أورابا يونايتد X جراف دي داكار – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

بلاك بولز X إنيمبا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

اونزي برافوش X القسنطيني – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8

نهضة بركان X الملعب المالي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7

اتحاد الجزائرX أسيك ميموزا – الساعة 9 مساء

الزمالك X المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



برايتون X كريستال بالاس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامتون X توتنهام – الساعة 9 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

تشيلسي X برينتفورد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



أتلتيكو مدريد X خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فياريال X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X لاس بالماس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 9

برشلونة X ليجانيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ليتشي X مونزا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

بارما X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

كومو X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ميلان X جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



هايدنهايم X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند X هوفنهايم – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5



موا عيد مباريات اليوم بـ الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



مونبلييه X نيس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

رين X أنجيه – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

لوهافر X ستراسبورج – الساعة 6 مساء

ستاد بريست X نانت – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

باريس سان جيرمان X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة



دبا الحصن X كلباء – الساعة 2:45 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 2

النصر X خورفكان – الساعة 2:45 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1

الجزيرة X العين – الساعة 5:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

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