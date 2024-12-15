مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-12-2024 بـ الدوري الإنجليزي والإسباني والكونفيدرالية
تشهد مباريات اليوم الأحد 15-12-2024، مواجهات مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار فعاليات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الإنجليزي والإسباني والكونفيدرالية.
ويحل فريق الكروي الأول بـ نادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على منافسه مان سيتي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025 في الأسبوع الـ16.
ويلتقي فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك أمام منافسه نادي ليجانيس ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني " الليجا".
ويستضيف ملعب " برج العرب" بالإسكندرية مواجهة فريق الزمالك أمام منافسه المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الأحد بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.
مواعيد مباريات اليوم بـ كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة
لواندا سول X ستيلينبوش – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
سيمبا X الصفاقسي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 7
أورابا يونايتد X جراف دي داكار – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9
بلاك بولز X إنيمبا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 8
اونزي برافوش X القسنطيني – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8
نهضة بركان X الملعب المالي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7
اتحاد الجزائرX أسيك ميموزا – الساعة 9 مساء
الزمالك X المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون X كريستال بالاس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ساوثهامتون X توتنهام – الساعة 9 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
تشيلسي X برينتفورد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيكو مدريد X خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فياريال X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال سوسيداد X لاس بالماس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 9
برشلونة X ليجانيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ليتشي X مونزا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD
بولونيا X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
بارما X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD
كومو X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
ميلان X جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
هايدنهايم X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا دورتموند X هوفنهايم – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4
لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
مونبلييه X نيس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
رين X أنجيه – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
لوهافر X ستراسبورج – الساعة 6 مساء
ستاد بريست X نانت – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
باريس سان جيرمان X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة
دبا الحصن X كلباء – الساعة 2:45 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 2
النصر X خورفكان – الساعة 2:45 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1
الجزيرة X العين – الساعة 5:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1
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