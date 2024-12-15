التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. وعدد الأيام المتبقية لاستقبال رمضان

التاريخ الهجري .. يحرص العديد من المسلمين في مصر على معرفة التاريخ الهجري اليوم ، خصوصًا مع اقتراب مواسم العبادة مثل شهر رمضان المبارك.

ويتزايد البحث عن متابعة التاريخ الهجري بالاضافة لمعرفة، موعد بداية الشهر الفضيل وعدد الأيام المتبقية حتى استقباله، بالإضافة إلى تفاصيل أيام التشريق التي تعتبر من السنن النبوية المستحبة، والتي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، للتقرب إلى الله وزيادة الأجر، وينشر الموجز التاريخ الهجري اليوم الأحد.

التاريخ الهجري اليوم فى مصر

ويعتمد المسلمون على التاريخ الهجري لتحديد العديد من المناسبات الدينية، مثل شهر رمضان، موسم الحج، والأعياد الإسلامية، اليوم هو الأحد 14 جمادى الآخر 1446 هـ الموافق 15 ديسمبر 2024، و يتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا، ويستخدم لتحديد مواعيد المناسبات الدينية مثل رمضان، عيد الفطر، وعيد الأضحى.

التاريخ الهجري اليوم

التاريخ الهجري اليوم

الأحد 13 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 15 ديسمبر 2024 م

الإثنين 14 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 16 ديسمبر 2024 م

الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 17 ديسمبر 2024 م

الأربعاء 16 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 18 ديسمبر 2024 م

الخميس 17 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 19 ديسمبر 2024 م

الجمعة 18 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 20 ديسمبر 2024 م

موعد بداية شهر رمضان 1446 هـ

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا يوم الاثنين، 1 مارس 2025، مع انتظار الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية في يوم 29 من شهر شعبان، حيث يتم استطلاع هلال رمضان باستخدام المراصد الفلكية. وإذا تعذر رؤية الهلال، يتم إكمال شهر شعبان 30 يومًا ويبدأ رمضان في اليوم التالي.

كما يعتمد في معظم الدول الإسلامية على الرؤية الشرعية لتحديد بداية الشهر، مما يجعل موعد بدء رمضان يختلف بين بلد وآخر بناءً على الظروف الفلكية والمحلية.

العد التنازلي لشهر رمضان

يتبقى 75 يومًا فقط على استقبال شهر رمضان الكريم، الذي يعد فرصة ذهبية للتقرب إلى الله بالصلاة، والصدقات، وصيام النهار وقيام الليل، كما يبدأ الكثير من المسلمين الاستعداد المبكر للشهر الفضيل عبر الإكثار من العبادات والطاعات في شهري رجب وشعبان.

16 يومًا على بداية شهر رجب

يتبقى 16 يومًا فقط على بداية شهر رجب 1446 هـ، وهو من الأشهر الحرم التي يزداد فيها التقرب إلى الله، و يشتهر شهر رجب بحدث الإسراء والمعراج، ويكثر البحث عن تفاصيل التاريخ الهجري وأيام الأشهر المقبلة في هذه الفترة.

التاريخ الهجري اليوم

دعاء استقبال شهر رجب

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والعافية المديدة، والرزق الواسع، اللهم اجعلنا من صوامه وقوامه، واغفر لنا فيه ذنوبنا، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، وارزقنا فيه التوفيق لما تحب وترضى.

اللهم بلغنا شهر رمضان، ونحن في أحسن حال، واجعلنا من الذين يذكرونك ويشكرونك، ويتقربون إليك بالطاعات.

اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة علينا وعلى المسلمين أجمعين.

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