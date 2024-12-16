جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16-12-2024 والقنوات الناقلة

ينتظر متابعو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16-12-2024 في أبرز البطولات العالمية والمحلية والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-وست هام يونايتد ضد بورنموث / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-إنتر ميلان ضد لاتسيو / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للدرجة الثانية

-الترسانة ضد القناة / الثانية والنصف ظهرًا.

-طنطا ضد بلدية المحلة / 2:30 ظهرًا.

-المنصورة ضد ديروط / الثانية والنصف ظهرا.

-أسوان ضد بروكسي / 2:30 ظهرا.

-بترل أسيوط ضد لافينا / الثانية والنصف ظهرا.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

-بشكتاش ضد أضنة دمير سبور / السادسة مساء.

-طرابزون سبور ضد جالطة سراي / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

-سبورتنج براجا ضد فاماليكاو / التاسعة إلا ربع مساء.

-بورتو ضد إستريلا / 10:15 مساء.

-رايو أفي ضد فيتوريا غيمارايش / 10:45 مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري للدرجة الثانية اليوم

وتذاع مباريات الدوري المصري للدرجة الثانية اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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