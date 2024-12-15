جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-12-2024 والقنوات الناقلة

يترقب مشجعو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-12-2024 في أبرز البطولات العالمية والمحلية والقنوات الناقلة لها.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي..

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-كريستال بالاس ضد برايتون/ الرابعة مساء.

-مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد / 6:30 مساء.

-توتنهام هوتسبر ضد ساوثهامبتون / التاسة مساء.

-تشيلسي ضد برينتفورد/ 9:00 مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم

-صن داونز ضد الرجاء البيضاوي / الثالثة مساء.

-دجولبيا ضد ساجرادا إشبيرانسا /6:00 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الأسباني اليوم

-خيتافي ضد أتلتيكو مدريد/ الثالثة مساء.

-أتلتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس / 5:15 مساء.

-فياريال ضد ريال بيتيس/السابعة والنصف مساء.

-لاس بالماس ضد ريال سوسيداد / 7:30 مساء.

-ليجانس ضد برشلونة / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم

-سيمبا ضد الصفاقسي / الثالثة مساء.

-ديسبورتيفو لواندا سول ضد ستيلينبوس / 3:00 مساء.

-أورابا يونايتد ضد جارف / الثالثة مساء.

-إنميا ضد بلاك بولز / 3:00 مساء.

-اونزي برافوس ضد شباب قسنطينة / السادسة مساء.

-الزمالك ضد المصري / التاسعة مساء.

-نهضة بركتن ضد الملعب المالي / 9:00 مساء.

-اتحاد العاصمة ضد أسيك / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-ليتشي ضد مونزا / الواحدة والنصف ظهرًا.

-بارما ضد هيلاس فيرونا / الرابعة عصرًا

-بولونيا ضد فيورنتينا / 4:00 عصرًا

-روما ضد كومو / التاسعة مساء

-ميلان ضد جنوي / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري اليوم في الدوري الألماني

شتوتجارت ضد هايدينهايم / الرابعة والنصف مساء.

بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم / السادسة والنصف.

آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج / الثامنة والنصف مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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