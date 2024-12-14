جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 14 -12-2024 والقتوات الناقلة.. مواجهات قوية

تنتظر جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم بشوق كبير، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 14-12-2024 في أبرز البطولات العالمية والمحلية والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها بالتردد، والتي أبرزها مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال 2024.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي.

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال اليوم

-الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي / السابعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-أرسنال ضد إيفرتون / الخامسة مساء.

-ليفربول ضد فولهام/ 5:00 مساء.

-نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي / الخامسة سماء.

-وولفرهامبتون ضد إبسويتش تاون / 5:00 مساء.

-أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

-مازيمبي ضد يانج أفريكانز / الثالثة عصرًا.

-مانيما ضد الجيش الملكي / 3:00 عصرًا.

-ستاد أبيدجان ضد أولاندو بايريتس / السادسة مساء

-بيراميدز ضد الترجي التونسي / التاسعة مساء.

-الهلال السوداني ضد مولودية الجزائر / 9:00 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-أوساسونا ضد إسبانيول / الثالثة عصرًا.

-جيرونا ضد ريال مايوركا / 5:15 مساء.

-سيلتا فيجو ضد إشبيلية / السابعة والنصف مساء.

-ريال مدريد ضد رايو فاليكانو / العاشرة مساء.

ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-أتالانتا ضد كالياري / الرابعة عصرًا.

-نابولي ضد أودينيزي / السابعة مساء.

-يوفنتوس ضد فينيستيا / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري الألماني

-باير ليفركوزن ضد أوجسبورج / الرابعة والنصف مساء.

-بايرن ميونخ ضد ماينز / 4:30 مساء.

-بوخوم ضد يونيون برلين / الرابعة والنصف مساء.

-فيردر بريمن ضد سانت باولي / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

-ليل الفرنسي ضد أولمبيك مارسيليا / السادسة مساء.

-لينس ضد أوكسير / الثامنة مساء.

-موناكو ضد سانت ريمس / العاشرة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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