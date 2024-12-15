طاجن العدس باللحمة الضاني .. وصفة تقليدية مع لمسة عصرية

طاجن العدس باللحمة الضاني.. المطبخ الهندي يعد أحد أشهر المطابخ العالمية التي تحتل مكانة متميزة بما يتخلله من مكونات غذائية ووصفات تحمل نكهة خاصة، حيث يتسم بارتفاع نسبة الاعتماد على البهارات والتوابل المتضمنة في وصفاته المختلفة.

ومن تلك الأطباق طبق الدال جوشت والمعروف في مصر بـ طاجن العدس باللحمة، فهو يمزج بين العدس واللحمة الضاني والتوابل الهندية الغنية، ومن المعتاد أن ترغب الكثير من النساء عمل طرق مختلفة للأكلات التقليدية ، وإليك أحد الوصفات :

طاجن العدس باللحمة الضاني

ويمنح طاجن العدس باللحمة الضاني الطاقة والحيوية والنشاط وبالأخص في فصل الشتاء لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والبروتينات المفيدة لجسم الإنسان، وفيما يلي خطوات عمل طاجن الضانى بالعدس، وفقا لموقع الموجز .

مقادير طاجن العدس باللحمة الضاني

ويشتمل طاجن العدس باللحمة الضاني على الآتي:

- 1 كيلو لحمة ضانى مقطع مكعبات

‏- 1 كوب عدس بجبة

‏- 1 لتر مرق اللحم

‏- 2 معلقة كبيرة زبدة

‏- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون

‏- 2 معلقة صغيرة روزماري

‏- 1 بصلة مقطع شرائح

‏- 3 فص ثوم مهروس

‏- 1 معلقة صغيرة بذر كمون

‏- 1 حباية جزر مكعبات صغيرة

‏- 3 معلقة صغيرة سكر بنى

‏- 2 معلقة كبيرة خل

‏- 1/2 معلقة صغيرة ملح

‏- 1/2 معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة تحضير طاجن العدس باللحمة الضاني

وتتم طريقة تحضير طاجن العدس باللحمة الضاني عبر التالي:

فى إناء على النار نضع الزيت والزبد والبصل ونقلب حتى يذبل ،ثم نضيف الثوم والجزر ونقلب.

ثم نضيف بذور الكمون والزنجبيل ونقلب لمدة دقيقة.

ننقل الخليط لقالب فرن مدهون بالزبد.

ثم فى مقلاة غير قابلة للالتصاق نضع معلقة من الزبد واللحم ونحمر قطع اللحم على مجموعات حتى تأخذ لون من جميع الجوانب ثم تنشل قطع اللحم وترص فى طبق الفرن.

فى ذات المقلاة تحمير اللحم نضيف المرق والروزماري ونعمل على كشط أثر تحمير اللحم من جوانب المقلاة.

نترك المرق حتى تغلى على النار ثم نضيف لها الخل والسكر ونتبل بالملح والفلفل والعدس وتترك حتى تغلى ثم نرفعها من على النار.

نضيف العدس لطبق الفرن ثم نغطيه ونضعه فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن ينضج يقدم ساخنا.

اقرأ أيضا : شوربة الجزر .. الفوائد وطريقة التحضير

كيفية مواجهة التهاب الحلق في الشتاء.. أطعمة ومشروبات فعالة