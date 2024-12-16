"روح الروح" تصبح شعارًا فلسـ ـطينيًا بعد استـ ـشهاد الشيخ نبهان في القصف الإسـ ـرائيلي

استـ ـشهد اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، الشيخ الفلسطـ ـيني خالد نبهان “ أبو ضياء “، المعروف بعبارته الشهيرة " روح الروح "، إثر قصـ ـف شنته قوات الاحتلال الإسـ ـرائيلي على مخيم النصيرات في وسط قطاع غـ ـزة.

روح الروح ووداع مؤثر لحفيدته

كان الشيخ نبهان قد أثار الاهتمام خلال الحـ ـرب المستمرة على غـ ـزة، بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو يودع حفيدته ريم التي

استـ ـشهدت في قصـ ـف إسـ ـرائيلي.

و في المقطع، يظهر الشيخ وهو يحتضن جسد حفيدته، ويكرر عبارته المؤثرة " هذه روح الروح "، هذه الكلمات لاقت صدى كبيرًا بين الفلسطينيين، حيث أصبحت " روح الروح " شعارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بصور ورسومات تُظهر الجد وهو يحتضن جثة حفيدته في ظل القصـ ـف الوحشي الذي لحق بالقطاع.

استـشهاد الشيخ خالد نبهان - روح الروح

استـ ـشهاد ريم وطارق: ضحايا قصـ ـف الاحتـ ـلال

كان استـ ـشهاد حفيدة الشيخ نبهان، ريم، وشقيقها طارق في نوفمبر 2023 نتيجة قصـ ـف إسـ ـرائيلي استهدف منزلهما في قطاع غـ ـزة، القصـ ـف أسفر عن انهيار المنزل بالكامل، مما أدى إلى استشـ ـهاد الأطفال، هذه الحادثة لم تكن سوى واحدة من العديد من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطـ ـينيين.

استـ شهاد الشيخ خالد نبهان - روح الروح

الشيخ خالد نبهان: رمز للصمود الفلسطـ ـيني

الشيخ خالد نبهان " أبو ضياء " لم يكن مجرد شخصية دينية بل كان رمزًا للثبات والصمود في وجه الاعتداءات الإسـ ـرائيلية المستمرة على غـ ـزة.

فقد عرف عنه دوره البارز في دعم صمود شعبه وقيادته لمواقف إنسانية جريئة في مواجهة آلة الحـ ـرب الإسـ ـرائيلية، كان الشيخ نبهان بمثابة صوت للحرية في وجه الظلم، واحتضانه لحفيدته الشهـ ـيدة ريم، التي فقدها في قصـ ـف إسـ ـرائيلي، كان تجسيدًا حقيقيًا لمعاناته ومعاناة الشعب الفلسطـ ـيني.

في الوقت الذي تتواصل فيه الحـ ـرب على غـ ـزة، يبقى أمثال الشيخ نبهان مصدراً للإلهام والتفاؤل لملايين الفلسطـ ـينيين الذين يواجهون الحـ ـروب والتهجير يومًا بعد يوم.

استـ شهاد الشيخ خالد نبهان - روح الروح

الحـ ـرب المستمرة على غـ ـزة: آلاف الشـ ـهداء والجرحى

لا تزال الحـ ـرب على قطاع غـ ـزة مستمرة، حيث دخلت يومها الـ437، استخدمت قوات الاحتـ ـلال خلالها شتى أساليب القـ ـتل والدمار، ما أسفر عن استـ ـشهاد عشرات الآلاف من الفلسطـ ـينيين، إلى جانب الآلاف من الجرحى والمفقودين، هذا الصراع المستمر حول غـ ـزة حوله إلى مقبرة جماعية، بينما يواصل الشعب الفلسطـ ـيني مواجهة هذه الحرب ببطولة وصمود.

استـ ـشهاد الشيخ خالد نبهان - روح الروح

آخر أحداث غـ ـزة

تستمر قوات الاحتـ ـلال الإسـ ـرائيلي في شن عدوانها على قطاع غـ ـزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تواصل القصـ ـف المكثف برا وبحرا وجوا.

مما أسفر عن استـ ـشهاد 44,976 فلسطـ ـينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة 106,759 آخرين.

قطاع غـ ـزة

وهذه الأرقام تعتبر غير نهائية، حيث لا تزال العديد من الجثـ ـث تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل صعوبة الوصول إليها من قبل فرق الإسعاف والإنقاذ بسبب تدمير البنية التحتية و استمرار الهجـ ـمات.

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