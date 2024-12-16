إليك كل ما تريد معرفته عن أسعار الحج في الجمعيات لعام 2025

أسعار الحج في الجمعيات.. شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ/2025م، بحضور نخبة من القيادات والمسؤولين، وتهدف القرعة لاختيار 12 ألف حاج من بين أكثر من 41 ألف متقدم، عبر بوابة الحج المصرية الموحدة بإشراف وزارة الداخلية.

تنظيم الحج.. التزام بالشفافية وجودة الخدمات

أكدت وزيرة التضامن أن القرعة أجريت إلكترونيًا لضمان الشفافية، وتم تخصيص نسبة لكل محافظة بناءً على عدد الطلبات المقدمة.

وأشارت إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج، فضلًا عن توفير خدمات طبية شاملة بمقار الإقامة في مكة والمدينة، مؤكدة التزام الوزارة بتقديم أفضل برامج الحج بأسعار تنافسية وخدمات متميزة.

برامج الحج.. 3 مستويات تناسب الجميع

ويقدم الموجز، المستويات المختلفة المقدمة للحجاج هذا العام على النحو التالي..

لتلبية احتياجات الحجاج المختلفة، أعلنت وزارة التضامن عن تنظيم ثلاثة مستويات للحج، شاملة الإقامة والوجبات.

المستوى الأول: فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي، بتكلفة 395 ألف جنيه.

المستوى الثاني: فنادق تبعد 750 مترًا عن الحرم، بتكلفة 268 ألف جنيه.

المستوى الثالث: فنادق على بعد 1400 متر من الحرم، بتكلفة 240 ألف جنيه.

ملحوظة: الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران التي سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

خدمات إضافية لضمان راحة الحجاج

توفير الوعظ الديني، بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء لتقديم الإرشاد الديني.

دليل للحجاج، يتضمن جميع الإجراءات الإدارية والدينية لضمان تجربة ميسرة.

خدمات النقل، تنسيق مع مصر للطيران لنقل الحجاج عبر مطارات إقليمية مع خدمات نقل داخلية.

الحج

إجراءات السداد النهائية للحجاج

أوضح الأستاذ أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن الحجاج الفائزين بالقرعة يمكنهم سداد تكاليف الحج عبر البنوك التي سيستعرضها الموجز على النحو التالي..

بنك مصر.

البنك الأهلي.

بنك القاهرة.

البريد المصري.

آخر موعد للسداد، من الثلاثاء 17 ديسمبر حتى الخميس 26 ديسمبر 2024، مع تصعيد الأسماء البديلة في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

إحصائيات التقديم

تقدم هذا العام أكثر من 41 ألف مواطن ومواطنة عبر 3200 جمعية أهلية، حيث بلغت نسبة النساء المتقدمات 57% مقابل 43% للرجال، وتصدرت القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الطلبات المقدمة.

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