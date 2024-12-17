أصعب 10 أسئلة في القرآن الكريم وأجوبتها.. تعرف عليها الآن

القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتوي على العديد من الآيات التي تحمل معاني عميقة وأحكاماً شاملة، ومن بين هذه الآيات، هناك أسئلة قد تعتبر من أصعب ما ورد في القرآن الكريم، لكونها تتطلب فهماً دقيقاً وتدبراً في معانيها، إضافة إلى قدرتنا على تفسيرها في سياقها الصحيح.

وفي هذه التقرير، يسلط موقع الموجز، فيما يلي الضوء على أصعب 10 أسئلة في القرآن الكريم، والتي تثير العديد من التساؤلات والتحديات لفهمها، وسنستعرض الجوانب الدينية والتفسيرية المتعلقة بهذه الأسئلة.

القرآن الكريم

أول أصعب سؤال في القرآن الكريم

أ- نداء وحيد للذين أوتوا الكتاب:

الإجابة:

{يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰىٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحٰبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا}[سورة النساء: 47]

ب- نداء وحيد لليهود:

الإجابة:

{قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ}[سورة الجمعة: 6]

ج- نداءان فقط للكفار:

الإجابة:

{يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}[سورة التحريم: 7]

{قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُونَ}[سورة الكافرون: 1]

ثاني أصعب سؤال في القرآن الكريم

الإجابة:

أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين في سورة البقرة:

{يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُّمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌۭ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌۭ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَأْبَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ أَنْ يُمْلِلَ ۚ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۟ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا}[سورة البقرة: 282].

القرآن الكريم

ثالث أصعب سؤال في القرآن الكريم

ما التزم المؤمنون ببيعه في القرآن؟

الإجابة:

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهِۦ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[سورة التوبة: 111]

رابع أصعب سؤال في القرآن الكريم

أين وردت جملة "من الذين آمنوا" في القرآن الكريم؟

الإجابة:

{زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۘ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ}[سورة البقرة: 212]

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هٰٓؤُلَآءِ أَهْدٰى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا}[سورة النساء: 51]

{إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ}[سورة المطففين: 29]

{ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمةِ}[سورة البلد: 17]

القرآن الكريم

خامس أصعب سؤال في القرآن الكريم

الإجابة:

وردت كلمة "إنا" بشكل مكرر في سورة المدثر في الآية رقم 56، حيث قال الله تعالى:

{إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْهَوْهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا۟ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَوكَ لِيُجَادِلُوكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ}[المدثر: 56].

سادس أصعب سؤال في القرآن الكريم

الآيتان المتتاليتان في سورة الأنعام التي ذكر فيهما عشر محرمات:

الإجابة:

{قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِالْوٰلِدَيْنِ إِحْسٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلٰدَكُم مِّنْ إِمْلٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}[سورة الأنعام: 151-152]

القرآن الكريم

سابع أصعب سؤال في القرآن الكريم

الإجابة: السورة التي ورد فيها ذكر للملائكة هي سورة الفتح، وتحديدًا في الآية التي تتحدث عن نزول الملائكة في غزوة حُنين:

"إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا" (سورة الفتح: 10).

ثامن أصعب سؤال في القرآن الكريم

الإجابة:

ذُكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم 4 مرات، في 3 سور مختلفة:

سورة آل عمران: 144

سورة محمد: 2

سورة الفتح: 29

القرآن الكريم

تاسع أصعب سؤال في القرآن الكريم

أين وردت جملة "ليكفروا بما آتيناهم" في القرآن الكريم؟

الإجابة:

{لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ}[سورة النحل: 55]

{لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ}[سورة العنكبوت: 66]

{لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ}[سورة الروم: 34]

عاشرأصعب سؤال في القرآن الكريم

ما هي السورة التي تحتوي على بسم الله الرحمن الرحيم في وسط السورة؟

الإجابة: السورة التي تحتوي على بسم الله الرحمن الرحيم في وسطها هي سورة النمل.

حيث توجد بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السورة (الآية 1)، ثم تعود مرة أخرى في الآية 30 مع بداية قصة سليمان عليه السلام.

الآية هي:

"وَقَالَتِ النَّمْلَةُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ" (سورة النمل: 30).

القرآن الكريم

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