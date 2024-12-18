تعرف علي موعد صرف زيادة معاشات يناير 2025

زيادة معاشات يناير 2025.. مع اقتراب بداية العام الجديد 2025، يترقب العديد من المواطنين موعد صرف معاش يناير 2025، خاصةً بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة في المعاشات.

ويشمل هذا الترقب بشكل خاص أولئك الذين تنتهي خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 يناير 2025.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز، تفاصيل موعد صرف المعاشات، القيمة الجديدة للمعاشات، والفئات المستحقة.

موعد صرف زيادة معاشات يناير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ديسمبر 2024 عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، على أن يتم صرف معاش يناير 2025 في 1 من الشهر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الذين تنتهي خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 يناير 2025 من الزيادة المقررة.

أما الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين، فستتم في يوليو المقبل، وفقًا للقانون، إلا إذا صدر قرار بتبكيرها كما حدث في مارس 2024.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة

وفقًا لتصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14 ألفًا و500 جنيه بدلاً من 12 ألفًا و600 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2025.

زيادة معاشات يناير 2025

زيادة الحد الأقصى للمعاشات

تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا، بدلاً من 1300 جنيه، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 11,600 جنيه، بدلاً من 10,080 جنيه، بزيادة قدرها 800 جنيه. يأتي ذلك في إطار تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية وفقًا للقانون 148 لسنة 2019.

تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاش

كشف سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع ليصبح 2300 جنيه، مع رفع الحد الأقصى إلى 14,500 جنيه. هذا التعديل سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2025.

زيادة معاشات يناير 2025

موعد الزيادة السنوية للمعاشات

وفقًا للقانون، تُجرى الزيادة السنوية للمعاشات في 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف الزيادة اعتبارًا من 1 يوليو من نفس العام.

و تعتمد هذه الزيادة على معدل التضخم السنوي، مع حد أقصى للزيادة يبلغ 15%. ومن المهم أن تكون الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

هل يشمل قرار زيادة المعاشات المستفيدين من تكافل وكرامة؟

أوضح نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن التعديل سيشمل كافة المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025.

ومع ذلك، لن يشمل هذا القرار المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، الذين يتلقون دعمًا اجتماعيًا من الدولة.

زيادة معاشات يناير 2025

عدد المستفيدين من زيادة المعاشات

يشمل قرار زيادة المعاشات أكثر من 11 مليون مستفيد من المعاشات في مصر، وتستفيد هذه الفئات من تحسين قيمة المعاشات بشكل سنوي، وفقًا للقانون، بالإضافة إلى منح المعاشات الاستثنائية لأسباب صحية أو وطنية.

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