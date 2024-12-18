جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18- 12-2024 والقنوات الناقلة

يرصد " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 18-12-2024، حيث تشهد مختلف ملاعب العالم مواجهات ساخنة و مثيرة وذلك في إطار منافسات الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وتعد أبرز مواجهات اليوم الأربعاء مواجهة ساخنة تجمع فريق ريال مدريد الإسباني ضد نظيره فريق باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتر كونتيننتال بالعاصة القطرية الدوحة كما يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره موناكو بالدوري الفرنسي.

وتترقب الجماهير المصرية مواجهة ساخنة تجمع بين فريق نادي غزل المحلة ضد نظيره فريق البنك الأهلي ببطولة كأس الرابطة المحترفة.

مواعيد مباريات الأربعاء 18 ديسمبر 2024

ويرصد " الموجز " مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في جميع أنحاء الملاعب العالمة.

مواعيد مباريات اليوم بكأس إنتر كونتيننتال 2024

ريال مدريد الإسباني ضد باتشوكا المكسيكي – نهائي كأس إنتر كونتيننتال- الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD1

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالدوري الإسباني

إسبانيول ضد فالنسيا – الساعة 10:30 مساء beIN Sports HD6

فياريال ضد رايو فاليكانو – الساعة 10:30 مساء beIN Sports HD3

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالدوري الفرنسي

موناكو ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء beIN Sports HD1

مواعيد مباريات اليوم بكأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

البنك الأهلي ضد غزل المحلة – الساعة 9 مساء على قناة on sport

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد باتشوكا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.

باريس سان جيرمان

تشكيل باتشوكا المتوقع ضد ريال مدريد

في حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.

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