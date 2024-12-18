كيفية استخراج رقم جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي 2025.. اعرف ازاى

كيفية استخراج رقم جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة رابط استخراج أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025، وذلك استعدادًا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقد تزايدت تساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم بشأن كيفية الحصول على أرقام الجلوس، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة الخطوات اللازمة للحصول على الرقم بسهولة عبر الرابط المخصص لذلك، وفيما يلي سيوضح الموجز كل التفاصيل اللازمة بشأن كيفية استخراج رقم جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي 2025.

استخراج رقم جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي 2025

استخراج رقم جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي 2025..

أولًا:الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ثانيًا: إدخال بيانات الطالب المطلوبة: الاسم رباعي، الرقم القومي، والإدارة التعليمية.

ثالثًا: الضغط على زر “عرض رقم الجلوس”.

رابعًا وأخيرًا: يظهر رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.

تعليمات هامة للطلاب بشأن رقم الجلوس

ضرورة الاحتفاظ برقم الجلوس وطباعته للاستخدام في أيام الامتحانات.

التأكد من صحة البيانات الشخصية عند استخراج الرقم.

مراجعة المدرسة في حالة وجود أي أخطاء.

استخراج رقم الجلوس للشهادة الإعدادية الكترونيًا

كما أوضحت الوزارة أن خدمة استخراج أرقام الجلوس إلكترونيًا تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور، بدلًا من الذهاب إلى المدرسة.

ما أهمية استخراج رقم الجلوس للشهادة الإعدادية ؟

• يُعد رقم الجلوس وثيقة أساسية لدخول لجان الامتحان.

• يوضح مقر اللجنة ورقم المقعد الخاص بالطالب.

• يُستخدم لاحقًا في استخراج النتائج بعد انتهاء الامتحانات.

موعد وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

وقد حددت وزارة التربية والتعليم موعد وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 لتبدأ من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025.وذلك وفق المواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.

موعد امتحانات نصف العام 2025

ومن المقرر أن تبدأ موعد امتحانات نصف العام الدراسي الأول 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية يوم 11 يناير 2025.

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