مفاجآت في تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون بكأس الرابطة.. غياب محمد صلاح

يترقب عشاق الريدز، مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

تأهل فريق ليفربول إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ 32، بينما صعد ساوثهامبتون لنفس الدور عقب تجاوزه عقبة ستوك سيتي.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية، تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

يمكنك متابعة مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

ليفربول

تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون

يرصد الموجز تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون والذي يضم العناصر الأتية:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جوميز، أرنولد، كونساه ومورتون.

خط الوسط: إيندو، ماك أليستر، نيوني.

خط الهجوم: نونيز، جاكبو وإليوت.

مواعيد مباريات ليفربول القادمة

ليفربول ضد توتنهام - 6:30 مساء - 22 ديسمبر الجاري - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ليستر سيتي - 10 مساء - 26 ديسمبر الجاري - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وست هام - 7:15 مساء - 29 ديسمبر الجاري - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساء -5 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد أكرينغتون ستانلي - 2:15 - 11 يناير- كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول ضد نوتنجهام فورست - 10 مساء - 14 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد برينتفورد - 5 مساء -18 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ليل - 10 مساء - 21 يناير - دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد إيبسويتش تاون - 25 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد بي اس في - 29 يناير - دوري أبطال أوروبا

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