كريستال بالاس يتقدم على أرسنال في الشوط الأول بكأس رابطة المحترفين

انتهي الشوط الأول من مباراة أرسنال وكريستال بالاس، بتقدم الأخير بهدف نظيف، خلال المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو). التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسجل المهاجم جان فيليب ماتيتا الهدف التقدم لفريق كريستال بالاس، في شباك أرسنال، بتمريرة متقنة من الحارس دين هندرسون، في الدقيقة 4 من عمر المباراة.

أرسنال وكريستال بالاس

التقي فريق أرسنال مع كريستال بالاس، في خمس مواجهات في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ونجح أرسنال في تحقيق الفوز في أربع مواجهات ، بينما فاز كريستال بالاس في لقاء وحيد.

تشكيل أرسنال لمواجهة كريستال بالاس في كأس رابطة الأندية

يقود رحيم سترلينج خط الهجوم لفريق آرسنال رفقة لياندرو تروسارد وجابرييل جيسوس، فيما جلس كاي هافيرتز، بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي - يورين تيمبر - كيويور - كيران تيرني.

خط الوسط: جورجينيو - ميكيل مورينو - نوانيري.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - ليونادرو تروسارد.

غيابات أرسنال قبل مباراة كريستال بالاس الليلة

أولكسندر زينشينكو - إصابة خفيفة ويغيب حتى أوائل يناير 2025.

بن وايت - إصابة في الركبة ويغيب حتى أواخر يناير 2025.

ديكلان رايس - إصابة خفيفة ويغيب حتى مشكوك في مشاركته.

ريكاردو كلافيو - إصابة في الركبة ويغيب حتى أواخر ديسمبر 2024.

تاكيهيرو تومياسو- إصابة في الركبة ويغيب حتى أوائل يناير 2025.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وكريستال بالاس

تذاع مباراة آرسنال وكريستال بالاس، على شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تمتلك جميع الحقوق في بث وإذاعة جميع مباريات كأس الكاراباو، لذا يمكنك مشاهدة اللقاء عبر قناة bein Sports HD 5.

وتم تعيين المعلق الرياضي “محمد بركات” معلقًا علي لقاء ارسنال ضد كريستال بالاس في كأس رابطة الأندية، على شبكة بي إن سبورتس.

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