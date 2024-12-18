أحمد حسن ينضم لأساطير الفيفا على هامش كأس إنتركونتيننتال 2024.. صور

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدعوة لقائد منتخب مصر الأسبق أحمد حسن للانضمام لمجموعة أساطير فيفا، وذلك على هامش بطولة الانتركونتنتال للأندية 2024 التي أقيمت في قطر، ويرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

وأوضح فيفا ان اختياره لأحمد حسن "الصقر" يأتي على خلفية تاريخه الكبير في كرة القدم، سواء على مستوى الأندية حيث لعب على المستوى الاحترافي في كل من مصر وبلجيكا وتركيا.

فيفا يدعو أحمد حسن للانضمام لمجموعة الأساطير

وودعى الفيفا أحمد حسن الذي حقق نجاحات بارزة مع الأندية التي مثلها محلياً وقارياً، أو على مستوى منتخب مصر والذي حقق معه انجازات دولية أبرزها الفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية 4 مرات.

وتوج بلقب أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية مرتين، بالإضافة إلى حصوله سابقاً على لقب عميد لاعبي العالم كونه الأكثر مشاركة في مباريات دولية.

أحمد حسن

وتضم مجموعة أساطير الفيفا عدد من أبرز لاعبي العالم من جميع القارات ممن كان لهم مساهمات كبيرة سواء مع منتخبات بلادهم أو الأندية، من بينهم، السنغالي الحاج ضيوف والغاني أسامواه جيان والنيجيري جاي جاي أوكوشا.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد حسن خاض مع منتخب مصر 184 مباراة، كما أنه حصل على لقب عميد لاعبي العالم.

أحمد حسن

ريال مدريد يتوج بكأس إنتركونتيننتال 2024

وتوج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب كأس إنتركونتيننتال بعد انتصاره الكاسح على نظيره باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3-0، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد لوسيل.

الجدير بالذكر، أن الأهلي المصري ودع بطولة كأس إنتركونتيننتال من دور نصف النهائي، بعد سقوطه أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الجزاء.

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