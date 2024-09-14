بسبب إمام عاشور.. محاكمة أحمد حسن في واقعة فرد الأمن

يخضع أحمد حسن قائد منتخب مصر والقطبين السابق أمام المحكمة، حيث تعقد محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت، أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من عبد الله مصطفى، فرد أمن مول الشيخ زايد، بتهمة التشهير به عبر موقع "فيسبوك" بسبب الأزمة التي وقعت بين عبد الله وإمام عاشور، لاعب نادي الأهلي.

أحمد حسن في ورطة بسبب إمام عاشور

وظهر اسم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق في الواقعة الخاصة بـ إمام عاشور، بعدما أدلى فرد الأمن في المول الشهير بتصريحات جديدة، تدين نجم الفراعنة ويتهمه خلاله بالإساءة له.

وتقدم فرد الأمن ببلاغ ضد أحمد حسن، وأشار إلى اتهام أحمد حسن بالإساءة له والتشهير بسمعته وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع ڤيديو على صفحته يتهم فيه عبد الله أنه حصل على أموال من إمام عاشور يوم الواقعة المعروفة بـ"خناقة المول" وهذا الادعاء لم يحدث.

وأكد فرد الأمن أن أحمد حسن تدخل للصلح بينه وبين إمام عاشور ومع رفض فرد الأمن هاجمه نجم منتخب مصر.

تفاصيل قضية التشهير ضد أحمد حسن

وفي سياق القضية، تم الادعاء مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه، إلى جانب العقوبة الجنائية، لتعويض عبد الله مصطفى فرد الأمن عن الأضرار التي لحقت به جراء التشهير والإساءة لسمعته.

ويستعيد الموجز تفاصيل أزمة إمام عاشور…

تصدر اسم نجم النادي الأهلي إمام عاشور الساحة، بعد واقعته الشهيرة في إجازة عيد الأضحى الماضي، حيث وقعت مشادة كلامية بينه وبين أحد أفراد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد ادعاء زوجته بتعرضها للتحرش من قبل بعض الشباب داخل المول.

إمام عاشور

وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من أحد أفراد الأمن بأحد المولات ، بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، يفيد بتعرضه للضرب من قبل اللاعب إمام عاشور، وذلك بعد اقتحامه مه آخرين بوابات المول عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، الأمر الذى دفع أفراد الأمن بالمول للتصدي له.

وقام اللاعب إمام عاشور بتحرير محضر شرطة ضد أفراد الأمن الإداري بالمول، وأكد أنه كان برفقة زوجته وتركها ليجلب شيئا من السيارة، ليفاجىء بأن أحد أفراد الأمن الإداري بالمول قام بمعاكستها، وتوجه إليه ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت للضرب.

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