ليفربول يتجاوز عقبة ساوثهامبتون 2-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

انتهت مباراة فريق ليفربول ضد ساوثهامبتون ، بفوز الريدز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

أحرز نونيز الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 24 قبل أن يعزز اليوت تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، و أحرز أرشر هدف تقليص الفارق لفريق ساوثهامبتون في الدقيقة 59، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 2-1 وتأهله لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون

يرصد الموجز تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون والذي ضم العناصر الأتية:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جوميز، أرنولد، كونساه ومورتون.

خط الوسط: إيندو، ماك أليستر، نيوني.

خط الهجوم: نونيز، جاكبو وإليوت.

ليفربول

مواجهات ساخنة تنتظر ليفربول

ليفربول ضد توتنهام - 6:30 مساء - 22 ديسمبر الجاري - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ليستر سيتي - 10 مساء - 26 ديسمبر الجاري - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وست هام - 7:15 مساء - 29 ديسمبر الجاري - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساء -5 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد أكرينغتون ستانلي - 2:15 - 11 يناير- كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول ضد نوتنجهام فورست - 10 مساء - 14 يناير - الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصدر فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، ويأتي الترتيب كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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