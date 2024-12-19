وتر حساس الحلقة 39.. القنوات ومواعيد العرض والإعادة

مسلسل "وتر حساس" استطاع منذ حلقاته الأولى أن يخطف أنظار الجمهور ويحقق نجاحاً كبيراً، حيث يجمع بين الدراما المشوقة والأحداث المليئة بالإثارة والرومانسية بفضل الأداء المميز لأبطاله والقصة التي تمس مشاعر المشاهدين، أصبح المسلسل حديث السوشيال ميديا ومحل اهتمام عشاق الدراما.

يرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية تفاصيل الحلقة 39 من مسلسل "وتر حساس"، بالإضافة إلى مواعيد العرض والإعادة على مختلف القنوات الناقلة.

الإعلامية سالي شاهين تظهر في "وتر حساس"

شهدت الحلقة 39 من مسلسل "وتر حساس" ظهوراً مميزاً للإعلامية سالي شاهين، حيث أدت دورها الحقيقي كمقدمة برنامج "السفيرة عزيزة" ولاقى ظهورها في المسلسل تفاعلاً كبيراً من الجمهور، خاصةً أنها جسدت شخصيتها الطبيعية ضمن أحداث القصة.

صبا مبارك في مواجهة جديدة عن شقيقتها الراحلة

استضافت الإعلامية سالي شاهين، شخصية سلمى التي تجسدها النجمة صبا مبارك، لتتحدث عن تفاصيل مقتل شقيقتها ليلى على يد زوجها مازن (أحمد جميل سعيد) خلال اللقاء، حاولت سلمى الدفاع عن سمعة شقيقتها وتوضيح حقيقتها أمام الجمهور، ولكن تأتي مكالمة هاتفية مفاجئة تعطل الحوار وتهاجم سلمى، مما يزيد الأحداث تعقيداً ويضعها في موقف صعب.

مواعيد عرض مسلسل "وتر حساس"

يعرض مسلسل "وتر حساس" عبر شاشة قناة ON يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث تأتي الحلقة الجديدة في تمام العاشرة مساءً كما تتوفر إعادة أولى في الواحدة والربع صباحاً، وإعادة ثانية في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم التالي.

أما على شاشة قناة ON Drama، فيعرض المسلسل في تمام العاشرة مساءً أيضاً، مع إعادة أولى في الخامسة صباحاً، وإعادة ثانية في الرابعة عصراً يذكر أن العمل يتكون من 45 حلقة مليئة بالأحداث المشوقة.

قصة مسلسل "وتر حساس"

تدور أحداث المسلسل حول قضايا الصداقة والخيانة، في إطار درامي مليء بالإثارة تجسد النجمة صبا مبارك دور دكتورة تجميل تفجع بوفاة زوجها في الحلقات الأولى إثر حادث سير لاحقاً، تجد نفسها في علاقة حب معقدة مع محمد علاء، الذي يجسد دور زوج صديقتها وابنة خالتها، التي تقوم بدورها الفنانة إنجي المقدم.

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