إيرادات فيلم مين يصدق تصل إلى 2.4 مليون جنيه بعد طرحه بالسينمات

استمر فيلم "مين يصدق" للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي في تحقيق نجاح جيد على شباك التذاكر، بعد طرحه في دور العرض السينمائي، عقب عرضه الأول في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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وقد بلغت إجمالي إيرادات فيلم "مين يصدق" منذ طرحه بالسينمات نحو 2.4 مليون جنيه وهذا النجاح يعكس اهتمام الجمهور المصري بالأعمال التي تجمع بين الدراما والإثارة.

قصة فيلم "مين يصدق"

تدور أحداث فيلم "مين يصدق" حول شخصية نادين التي تعاني من حالة فراغ عاطفي وتبحث عن مغامرة جديدة، لتتعرف على شاب يدعى باسم، وهو محتال يقدم لها نوعاً من الحب والاهتمام الذي تفتقده تتورط نادين وباسم في عمليات نصب متتالية، ما يؤدي إلى وقوعهما في مشكلات كثيرة، ويضع حبهما وأمور أخرى في مواقف صعبة ومثيرة.

أبطال فيلم "مين يصدق"

فيلم "مين يصدق" يعد أولى التجارب الإخراجية الطويلة للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي، التي سبق لها إخراج عدد من الأفلام القصيرة الناجحة يضم الفيلم مجموعة من الوجوه الشابة والقديرة، حيث يشارك في البطولة الفنان يوسف عمر، والنجمة الشابة جايدا منصور، والفنان القدير أشرف عبد الباقي، والنجم شريف منير.

فريق عمل الفيلم

فكرة فيلم "مين يصدق" تجمع بين الإخراج والإنتاج المشترك حيث قامت بها زينة عبد الباقي بالتعاون مع مصطفى عسكر، وحامد الشراب السيناريو والحوار كتبته زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت وقام عبد الرحمن "إيزو" بالإشراف على التصوير، بينما تولت ندى عبد المجيد الإشراف على الديكور، وكان محمود سليمان مسؤولاً عن المونتاج، وباسم جمال أشرف على مهام الهندسة الصوتية.

أما المخرج المنفذ فكان عمر عسر، بينما تولى المنتج الفني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وشارك في الإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد زعيتر.

إبداع إخراجي وفني

يحمل الفيلم بصمات إبداعية من زينة عبد الباقي، التي قدمت رؤيتها الخاصة من خلال مزيج من التشويق والدراما، ما يجعله تجربة مميزة تستحق المتابعة.

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