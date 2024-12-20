أهداف متابعة المدارس بالفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025.. أبرزها لحصر السلبيات وحلها جذريًا

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهداف متابعة المدارس بالفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025، حيث يرجع السبب إلى عدة أسباب سيوضحها الموجز خلال التقرير التالي.

حددت المديريات التعليمية أهداف متابعة المدارس بالفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025 والتي تضمنت الآتي:

يتم تقييم الأداء من خلال قياس سرعة إنجاز المهام المختلفة، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التعليمية ومدى الاهتمام بالطلاب الضعاف، فضلاً عن تنفيذ خطة الوزارة العلاجية لرفع مستواهم العلمي.

حصر السلبيات الموجودة ووضع حلول فورية لها ومتابعة تنفيذ تلك الحلول

الوقوف على مدى تنفيذ القرارات الوزارية بشأن تقليل الكثافات وسد العجز للمعلمين وحصر نسب الغياب وتطبيق لائحة الانضباط وذلك من خلال المتابعة على أرض الواقع ومطابقة ذلك بالبيانات المرسلة للمديرية

متابعة مدى الاهتمام بتحقيق كافة وسائل الأمن والأمان لأبنائنا الطلاب من خلال المراقبة الدقيقة للأطعمة المباعة بالمقاصف المدرسية ومدى سلامتها وكذلك مراقبة النظافة الشخصية للطلاب وتوجيههم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

الوقوف على المشكلات التى تعوق سير العملية التعليمية ووضع حلول جذرية لها مع متابعة تنفيذ تلك الحلول.

الوقوف على مدى حسن التعامل مع أولياء الأمور وتذليل كافة العقبات التى تواجههم والاستماع إليهم وحل مشكلاتهم بشكل فورى.

الوقوف على مدى الاهتمام بالنظافة العامة للمدارس وخاصة دورات المياه للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة من خلال إثابة المتميزين وتقويم المقصرين من المعلمين والمدراء

تحقيق جودة تعليمية تتناسب وريادة مصر ودورها المحورى فى تصدير العلم والعلماء لكافة دول العالم.

موعد امتحانات الترم الأول 2024/2025

ومن الجدير بالذكر، أعلنت وزارة التعليم عن موعد عقد امتحانات نصف العام 2024، حيث تبدأ الامتحانات لطلاب صفوف النقل بالمراحل الثلاث، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 من نفس الشهر.

موعد إجازة نصف السنة الدراسية 2025

وفي سياق متصل، قررت الوزارة أن تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة والشهادة الإعدادية، وفق المواعيد التي أعلنتها الوزارة خلال الخريطة الزمنية، من يوم السبت الموافق 25 يناير وحتى 6 فبراير.

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