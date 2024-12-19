رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.. تصرف خلال أيام

تعتبر معرفة قيمة المعاش المستحق أحد أهم الأمور التي تشغل بال المتقاعدين وأسرهم. مع التطور التكنولوجي، أصبح من الممكن الاستعلام عن قيمة المعاش بطرق متعددة وسهلة.

من خلال موقع الموجز، سنستعرض أهم الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، مع التركيز على الدقة والسرعة في الحصول على المعلومات المطلوبة.

كيفية صرف المعاش

الاستعلام عن قيمه المعاش بالاسم

يبحث الكثير من المواطنين عن طرق سهلة للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم وللقيام بذلك اتبع الخطوات التاليه:

1- يمكن أن يقوم الشخص الراغب بالاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، بالدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط

2- يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

3- يدخل الشخص الرقم القومي وكلمة المرور، وعلى الفور تظهر نتيجة الاستعلام عن المعاش بالاسم.

أماكن صرف المعاش

ويستطيع المواطنون المستحقون للمعاشات والمستفيدون صرف مستحقاتهم المالية من خلال المنافذ التي تتيحها الدولة المصرية؛ للتسهيل على كبار السن، وتجنب وقوفهم في طوابير، ونوضح أماكن الصرف التي جاءت كما يلي:

1- منافذ البريد المصري الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية.

2- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

3- ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

4- جميع فروع البنوك الحكومية.

طريقة الاستعلام عن المعاش

ما هي خدمة الاستعلام عن المعاش بالاسم؟

خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم هي واحدة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي طرحتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تهدف هذه الخدمة إلى تيسير حصول المواطنين على المعلومات اللازمة حول قيمة معاشهم الشهري بخطوات سهلة ومباشرة، مما يلغي الحاجة إلى التنقل أو الانتظار الطويل في الطوابير.



قيمة المعاشات بعد الزيادة الأخيرة

في يوليو 2024، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% لجميع الفئات، وجاءت الشرائح الجديدة على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

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