حـ.ـادث مأساوي في المنوفية.. مصـ.ـرع 6 عمال في بيارة صرف صحي

تفاصيل الحادث.. في حادث مؤلم وقع في قرية الماي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لقي 4 عمال مصرعهم أثناء قيامهم بإصلاح محبس في بيارة صرف صحي، الحادث أسفر أيضًا عن إصابة اثنين آخرين، ويرصد الموجز التفاصيل

كيف حدث الحادث؟

بدأت القصة عندما قرر مجموعة من العمال النزول إلى البيارة لإصلاح أحد الأعطال، ومع دخولهم، تعرض أحدهم للاختناق بسبب الغازات السامة الموجودة في البيارة، وعندما حاول زملاؤه مساعدته، سقطوا واحدًا تلو الآخر، ليلقوا نفس المصير.

محاولات إنقاذ الضحية

محاولات الإنقاذ تم إخطار الأجهزة الأمنية على الفور، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث برفقة رجال الحماية المدنية، وقد تم إنقاذ اثنين من العمال، وتم نقلهما إلى المستشفى ووضعهما على جهاز التنفس الصناعي، ولكن الأربعة الآخرين توفوا نتيجة للاختناق.

هوية الضحايا العمال الذين قضوا في الحادث كانوا من أبناء محافظة الغربية، وكانوا يعملون لصالح شركة مقاولات بمدينة طنطا، تم انتشال الجثث من البيارة بعد ساعات من الحادث.

تحقيقات النيابة

تحقيقات النيابة فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الحادث للوقوف على تفاصيله، وتحديد المسؤولين عن الحادث، ويُنتظر أن تركز التحقيقات على إجراءات الأمان والسلامة في مثل هذه الأعمال.

دعوة لسلامة العمال هذا الحادث يُعيد تسليط الضوء على أهمية اتخاذ احتياطات السلامة أثناء الأعمال في الأماكن المغلقة والتي قد تحتوي على مواد سامة، من الضروري أيضًا تدريب العمال على كيفية التعامل مع هذه الظروف لضمان سلامتهم.

هذه المأساة تذكرنا بضرورة الاهتمام بتدابير الأمان والسلامة في كافة الأعمال الخطرة، خاصة التي تتطلب النزول إلى الأماكن المغلقة.

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