أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام

تشهد أسعار الذهب في مصر تغييرات يومية مستمرة، مما يجعلها محط أنظار الكثير من المواطنين والمستثمرين. في هذا التقرير، وتقدم الموجز أحدث أسعار الذهب بمختلف الأعيرة والأوزان اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4233 جنيهًا للبيع و4251 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهًا مقارنة بالسعر السابق الذي كان 4246 جنيهًا للبيع و4223 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 22 وعيار 21

عيار 22: بلغ سعره 3881 جنيهًا للبيع و3897 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 10 جنيهات عن التحديث السابق الذي كان 3892 جنيهًا للبيع و3871 جنيهًا للشراء.

عيار 21: ارتفع إلى 3705 جنيهًا للبيع و 3720 للشراء

اسعار الذهب



أسعار الذهب عيار 18 وعيار 14

عيار 18: بلغ سعره 3177 جنيهًا للبيع و3189 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 9 جنيهات عن التحديث السابق.

عيار 14: وصل إلى 2471 جنيهًا للبيع و2480 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات.



سعر الذهب عيار 12 والجنيه الذهب

عيار 12: ارتفع إلى 2129 جنيهًا للبيع و2117 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن التحديث السابق.

الجنيه الذهب: سجل 29800 جنيهًا للبيع و29640 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهًا عن السعر السابق.



سعر الأونصة في السوق المصري والدولار

بالجنيه المصري: ارتفعت الأونصة لتصل إلى 132412 جنيهًا للبيع و131701 جنيهًا للشراء.

بالدولار الأمريكي: انخفضت الأونصة لتسجل 2598.41 دولارًا للبيع دون تغيير للشراء.



أسعار الذهب حسب الأوزان المختلفة لعيار 21

1 جرام: 3705 جنيهًا للشراء، 3725 جنيهًا للبيع.

5 جرامات: 18525 جنيهًا للشراء، 18625 جنيهًا للبيع.

10 جرامات: 37050 جنيهًا للشراء، 37250 جنيهًا للبيع.

50 جرامًا: 185250 جنيهًا للشراء، 186250 جنيهًا للبيع.

100 جرام: 370500 جنيهًا للشراء، 372500 جنيهًا للبيع.

250 جرامًا: 926250 جنيهًا للشراء، 931250 جنيهًا للبيع.



إقرأ ايضا

سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 19-12-2024 في مصر

الذهب يتراجع عالميًا مع ترقب قرار الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة

