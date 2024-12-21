مواعيد مباريات الدوري الدوري الإنجليزي اليوم السبت 21- 12- 2024

عشاق كرة القدم، علي موعد مع الإثارة والمتعة مع انطلاق مواجهات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، اليوم السبت 21 ديسمبر الجاري.

يشهد الدوري الإنجليزي هذا الموسم منافسة شرسه علي الصدارة بين ليفربول وتشيلسي وأرسنال حيث يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين فقط أمام فريق تشيلسي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 2:30

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست - 5 مساء

إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

وست هام يونايتد ضد برايتون - 5 مساء

كريستال بالاس ضد أرسنال - 7:30 مساء

الدوري الإنجليزي

مباريات الدوري الإنجليزي

يسعي كبار البريميرليج لتحقيق الفوز خلال تلك الجولة بعد أن شهدت نتائج الجولة الـ 16 تراجع أداء الكبار بـ الدوري الإنجليزي حيث تعادل فريق ليفربول ضد فولهام وتعرض مانشستر سيتي لخسارة قاتلة أمام مانشستر يونايتد.

ونجا فريق تشيلسي من فخ الجولة الـ 16 حيث حقق الفوز أمام نظيره فريق برينتفورد بنتيجة 2-1 ليتمكن من تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر إلي نقطتين فقط.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهات الجولة الـ 17 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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