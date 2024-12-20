موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة مثير تجمع فريق أرسنال ضد كريستال بالاس والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025..

يحتل فريق أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 30 نقطة خلف ليفربول المتصدر برصيد 36 نقطة وتشيلسي الوصيف برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة.

موعد مواجهة أرسنال ضد كريستال بالاس

يأتي موعد مواجهة أرسنال ضد كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غد السبت 21 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمواجهة أرسنال ضد كريستال بالاس

يمكنك متابعة مواجهة فريق أرسنال ضد كريستال بالاس، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال ضد كريستال بالاس

مواعيد مباريات غدا السبت 21 -12-2024 بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 2:30

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست - 5 مساء

إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

وست هام يونايتد ضد برايتون - 5 مساء

كريستال بالاس ضد أرسنال - 7:30 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ 17 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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