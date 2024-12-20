عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك ينجو من حادث سير

تعرض عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك لحادث سير ونشر مدير الكرة بنادي الزمالك صورة للسيارة عبر حسابه الشخصي «إنستجرام» مع تعليق: «الحمد لله»، دون الإشارة لتفاصيل الحادث.

من ناحية أخري يواصل فريق الزمالك تدريباته بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كواليس تدريبات الزمالك اليوم

شهدت تدريبات فريق الزمالك اليوم، أداء اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام سيراميكا بصورة أساسية التدريبات الخاصة تحت إشراف شيخ بوزيان مخطط الأحمال بالجهاز الفني.

واكتفت المجموعة التي شاركت في مباراة الأمس، بأداء تدريبات تأهيلية واستشفائية دون استكمال باقي فقرات المران وفقاً للبرنامج الموضوع منعاً للتعرض للإجهاد، كما أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق، تدريبات تأهيلية منفردة على هامش المران.

الزمالك

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

يلتقي فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل 24-12-2024 ضمن مواجهات الجولة السادسة للبطولة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - أحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - كونراد ميشالاك.

ترتيب الزمالك بجدول الدوري قبل مواجهة طلائع الجيش

المصري - (المباريات: 5 - النقاط: 11) الزمالك - (المباريات: 5 - النقاط: 10) الأهلي - (المباريات: 4 - النقاط: 8) سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 5 - النقاط: 8) بيراميدز - (المباريات: 4 - النقاط: 7) فاركو - (المباريات: 4 - النقاط: 7) الاتحاد السكندري - (المباريات: 4 - النقاط: 7) الجيش - (المباريات: 5 - النقاط: 7) زد - (المباريات: 4 - النقاط: 5) سموحة - (المباريات: 4 - النقاط: 5) بتروجيت - (المباريات: 5 - النقاط: 5) إنبي - (المباريات: 4 - النقاط: 4) الإسماعيلي - (المباريات: 4 - النقاط: 4) غزل المحلة - (المباريات: 4 - النقاط: 4) الجونة - (المباريات: 4 - النقاط: 3) مودرن فيوتشر - (المباريات: 4 - النقاط: 3) البنك الأهلي - (المباريات: 4 - النقاط: 2) حرس الحدود - (المباريات: 5 - النقاط: 2)

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