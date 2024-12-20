موعد بداية اجازة نص العام الدراسي2024/ 2025.. اعرف المدة كام؟

موعد بداية اجازة نص العام 2025.. يتساءل بإستمرار على محركات البحث المختلفة عن موعد بداية اجازة نص العام 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025، للفصول الدراسية المختلفة، لمعرفة موعد بداية اجازة نص العام 2025 ومدة الإجازة، وفيما يلي سيوضح لكم الموجز كل ما تريد معرفته بشأن موعد بداية اجازة نص العام 2025.

موعد بداية اجازة نص العام 2025

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2024/2025 يوم 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2025

قررت وزارة التربية والتعليم رسمياً أن ينتهي موعد إجازة نصف العام 2025 يوم الخميس 6 فبراير 2025، ونفت إصدار أي قرارات بتمديد الإجازة بعد هذا التاريخ.

مدة إجازة نصف العام 2025

وأكدت الوزارة، أن الإجازة ستكون لمدة أسبوعين فقط، مشددة على أنه لا يوجد مجال لتغيير هذه المدة.

حقيقة إجراء تقييمات للطلاب في إجازة نصف العام



ونفت وزارة التربية والتعليم، الشائعات المتداولة بشأن إجراء تقييمات للطلاب في إجازة نصف العام.

وأكدت على أنه لا صحة لإصدار قرار بعقد وإجراء التقييمات للطلاب في إجازة نصف العام الدراسي، مشير إلى أن وزير التربية والتعليم لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025

وفيما يلي سنعرض لكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025، والتي جاءت كالتالي :

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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