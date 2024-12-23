سكن لكل المصريين 5.. فرصة سكنية جديدة للمصريين

يوفر مشروع سكن لكل المصريين 5 فرصة مميزة لتلبية احتياجات السكن بأسعار ميسرة، حيث أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه حدد مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

ويمثل المشروع خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية العمرانية والعدالة الاجتماعية.وسيعرض لكم الموجز التفاصيل .

واضافت مي عبد الحميد إلى أن هذا المد لا يتضمن مد فترة شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم جدية الحجز، حيث أوضحت المتابعة الدورية لعملية بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد ان هناك هدوءا واستقرارا بما لا يستدعي مد فترة بيع كراسات الشروط او تلقي المقدمات بعد الموعد المقرر في 31 ديسمبر 2024.

ويشمل المشروع طرح 78,730 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، موزعة على محافظات الجمهورية، منها وحدات جاهزة للتسليم وأخرى تحت الإنشاء، وتتمثل خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 في التالي:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الضغط على خيار «حجز الوحدات».

كتابة البيانات المطلوبة بدقة.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

تحديد المحافظة والدور المطلوب للسكن.

الضغط على خيار «إنهاء» لاستكمال الطلب.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يمتلك أي عقارات أو أملاك باسمه. العمر لا يقل عن 21 عامًا ولا يتجاوز 50 عامًا. ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 12 ألف جنيه وللأسرة عن 15 ألف جنيه.

رسوم كراسة الشروط ومقدم الحجز

كراسة الشروط تُباع مقابل 300 جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إدارية قدرها 355 جنيهًا.

مقدم جدية الحجز للوحدات بالمحافظات يبلغ 20 ألف جنيه، بينما للوحدات بالمدن الجديدة يصل إلى 30 ألف جنيه.

شراء كراسة الشروط من أحد مكاتب البريد.

دفع مقدم جدية الحجز والرسوم الإدارية.

التسجيل عبر الموقع الرسمي للإسكان الاجتماعي.

إدخال البيانات الشخصية ورفع المستندات المطلوبة.

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خطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5



