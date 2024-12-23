في عيد ميلاده.. أبرز الأزمات الصحية التي واجهت جورج وسوف

يحتفل الفنان جورج وسوف، اليوم الأثنين، بعيد ميلاده ال 62، حيث أنه من مواليد 23 ديسمبر، ولقب بسلطان الطرب" حيث قدم مسيرة حافلة من أجمل أغاني الطرب الأصيل خلال مشواره الفني.

في إطار ذلك، يرصد الموجز، أبرز الأزمات التي واجهت جورج وسوف خلال السنوات الماضية.

استطاع سلطان الطرب جورج وسوف، مواجهة العديد من الأزمات والعزيمة في تحدي المرض، ليواصل مسيرته الفنية بإصرار ونجاح خاصة في الأحداث الأخيرة التي شهدت تعرضه لنزيف حاد بعد مشاركته في إحدى الفعاليات الفنية.

جورج وسوف

ضمور العظام

أعلن جورج وسوف في عام 2000 عن إصابته بمرض نادر تسبب في ضمور عظام أعلى فخذيه، مما أدى إلى تآكلها وهذا كان له أثر كبير على حركته، هذا المرض ليس سهلاً، حيث أجبره الأطباء الابتعاد عن الغناء لفترة طويلة وإلزام الفراش لمدة محددة.

كما لجأ جورج وسوف إلى التدخل الجراحي العاجل، حيث خضع لعملية استبدال عظام الفخذين والساقين بالكامل ليتمكن من استعادة القدرة على الحركة بشكل طبيعي ورغم نجاح العملية إلا أن المرض عاد ليهاجمه مرة أخرى، مما دفعه إلى السفر للولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية جراحية مرة أخر وكانت أكثر تعقيدًا.

صراع جورج وسوف مع السرطان

أكتشف جورج وسوف بعد مرض ضمور العظام إصابته بمرض السرطان، وهو ما شكّل صدمة كبيرة له ولجمهوره، حيث بدأ رحلة علاجه الشاقة استمرت لعام ونصف في سلطنة عمان، حيث تلقى علاجات مكثفة كانت مرهقة على المستوى الجسماني والنفسي، ولم ييأس من المرض بل تمكن من مواجهته وبالفعل انتصر على المرض اللعين، مؤكدًا أن الإيمان والدعم النفسي كانا عاملين رئيسيين في شفائه.

جورج وسوف

جلطة دماغية تترك أثرًا دائمًا

في عام 2011، تعرض جورج وسوف لأزمة صحية أخرى حين أصيب بجلطة دماغية خطيرة أدت إلى شلل جزئي في الجانب الأيسر من جسده، كانت هذه الجلطة بداية مرحلة جديدة من التحديات الصحية، حيث عانى من عدة مضاعفات، من بينها ارتفاع ضغط الدم المستمر وفقدان الوعي لفترات طويلة.

نُقل جورج إلى العناية المركزة، حيث خضع لعلاج مكثف للتعافي من هذه الأزمة وبرغم الأثر الذي تركته الجلطة على حركته ونطقه، إلا أنه استطاع العودة إلى الساحة الفنية بإرادة قوية، مؤكدًا لجمهوره أنه لن يتوقف عن العطاء.

عملية استئصال لحمية الأوتار الصوتية

في عام 2022، واجه جورج وسوف تحديًا جديدًا عندما اضطر لإجراء عملية جراحية لاستئصال لحمية على الأوتار الصوتية، أُجريت هذه العملية في بيروت بنجاح، وخرج منها ليطمئن جمهوره بأنه بصحة جيدة.

أكد جورج أن العملية كانت ضرورية للحفاظ على قدرته الصوتية، وهو الأمر الذي كان يشكل قلقًا كبيرًا لمحبيه ولعشاق سلطان الطرب.

نزيف حاد بعد فعالية فنية

وفي حادثة مؤسفة مؤخرًا، تعرض جورج وسوف لأزمة صحية مفاجئة أثناء إحيائه لإحدى الفعاليات الفنية، ورغم تعبه الواضح، أصر على إكمال الحفل لإرضاء جمهوره.

بعد انتهاء الفعالية، تعرض جورج لنزيف حاد تطلب نقله إلى أحد المستشفيات بشكل عاجل لتلقي الإسعافات الأولية مما أثار هذا الحادث قلق جمهوره ومحبيه الذين دعوا له بالشفاء.

وفاة نجل جورج وسوف

تعرض جورج وسوف لمحنة قاتلة وهي وفاة نجله وديع وسوف الذي توفى أثناء إجراء عملية تصغير المعدة وحدثت له مضاعفات مما تعرض لحالة حرجة، وبعد وفاته دخل جورج في نوبة حزن شديدة ولكن وقف بجانبه الوسط الفني الذي حزن على وفاة نجله.

اقرأ ايضا:

سر اختفاء جورج وسوف وحقيقة إجراؤه عملية جراحية

«الستات أكتر ‏حاجة بتجنني».. تصريحات مثيرة من جورج وسوف