تشكيل نادي الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

استقر كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك على تشكيل الفارس الأبيض لملاقاة نظيره طلائع الجيش في الدوري المصري.

يسعى فريق الكرة الأول في نادي الزمالك لإصلاح علاقته مع جماهيره بعد التعادل في المباراة السابقة مع سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري المصري.

من المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك تغييرات عدة بسبب الإصابات، حيث سيغيب ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا عن المباراة بسبب الإصابة والبطاقات الصفراء على التوالي، ولم يتم الإعلان بعد عن موقف حمزة المثلوثي.

ويأمل المدير الفني لـ نادي الزمالك كريستيان جروس لتحقيق أول انتصار له مع الفريق عندما يواجه طلائع الجيش، وحسب التقارير التي تم تداولها خلال تدريبات الفريق، من المتوقع أن يكون تشكيل الفارس الأبيض هجوميًا في مباراته مع طلائع الجيش.

موعد مباراة نادي الزمالك ضد طلائع الجيش

ويتلقي فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أمام نظيره نادي طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري على ملعب " جهاز الرياضة العسكري".

نادي الزمالك

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد طلائع الجيش

ويستعرض " الموجز " تشكيل الفارس الأبيض المتوقع أمام فريق طلائع الجيش على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: عمر جابر، ومحمود حمدي الونش، وحسام عبدالمجيد، وأحمد أبوالفتوح



في خط الوسط: محمد شحاتة، عبدالله السعيد، وزيزو

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، وناصر منسي، ميشالاك

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الزمالك ضد طلائع الجيش

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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