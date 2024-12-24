موعد أذان الظهر الثلاثاء 24-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان الظهر.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي صلة وثيقة بين العبد وربه، وتعد من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى.

وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى السطور التالية، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 فى القاهرة والإسكندرية والمحافظات.

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 12:0 ص

موعد صلاة الظهر في القاهرة: 11:54 ص

موعد صلاة الظهر في 6 أكتوبر (الجيزة): 11:56 ص

موعد أذان الظهر في محافظة أسيوط

موعد أذان الظهر في أسيوط: 11:55 ص

موعد صلاة الظهر في سوهاج: 11:53 ص

موعد أذان الظهر في المنيا: 11:56 ص

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة أسوان

موعد صلاة الظهر في أسوان: 11:48 ص

موعد أذان الظهر في الغردقة (البحر الأحمر): 11:44 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الظهر في الإسماعيلية: 11:50 ص

موعد أذان الظهر في السلوم (مطروح): 12:19 م

موعد صلاة الظهر في كفر الشيخ: 11:56 ص

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة الأقصر

موعد أذان الظهر في مرسى علم (البحر الأحمر): 11:40 ص

موعد صلاة الظهر في دمنهور (البحيرة): 11:58 ص

موعد أذان الظهر في الأقصر: 11:49 ص

موعد صلاة الظهر في كاترين (جنوب سيناء): 11:45 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الفيوم

موعد أذان الظهر في الفيوم: 11:56 م

موعد صلاة الظهر في المنصورة (الدقهلية): 11:54 ص

موعد أذان الظهر

دعاء الاستفتاح قبل الصلاة

أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن هناك عدة صيغ لدعاء الاستفتاح قبل الصلاة وردت في السنة النبوية. من هذه الصيغ ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ»" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

كما روي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدأ الصلاة المكتوبة قال: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك»" رواه مسلم في "صحيحه".

موعد أذان الظهر

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