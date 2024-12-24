موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر في المحافظات

يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على معرفة مواقيت الصلاة، وخاصة موعد أذان الظهر، الذي يمثل لحظة مميزة وسط اليوم، فهو يتيح فرصة للتوقف عن انشغالات الحياة اليومية، واستعادة التوازن الروحي والجسدي من خلال أداء الصلاة، يُعتبر هذا الوقت محطة للاستراحة والتواصل مع الله، حيث يترك المسلمون خلفهم ضغوط العمل والروتين ليغتنموا لحظات من السكينة والعبادة.

ويرصد موقع "الموجز" مواقيت أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر في القاهرة والمحافظات، لتساعد المسلمين على الالتزام بأداء صلاتهم في وقتها المحدد.

مواقيت الصلاة

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 12:00 ص

موعد صلاة الظهر في القاهرة: 11:55 ص

موعد صلاة الظهر في 6 أكتوبر (الجيزة): 11:55 ص

موعد أذان الظهر في محافظة أسيوط

موعد أذان الظهر في أسيوط: 11:54 ص

موعد صلاة الظهر في سوهاج: 11:53 ص

موعد أذان الظهر في المنيا: 11:56 ص



موعد أذان الظهر في محافظة أسوان

موعد صلاة الظهر في أسوان: 11:49 ص

موعد أذان الظهر في الغردقة (البحر الأحمر): 11:44 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الظهر في الإسماعيلية: 11:50 ص

موعد أذان الظهر في السلوم (مطروح): 12:19 م

موعد صلاة الظهر في كفر الشيخ: 11:56 ص

موعد أذان الظهر في مرسى علم (البحر الأحمر): 11:40 ص

موعد صلاة الظهر في دمنهور (البحيرة): 11:58 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الاقصر

موعد أذان الظهر في الأقصر: 11:48 ص

موعد صلاة الظهر في كاترين (جنوب سيناء): 11:44 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الفيوم

موعد أذان الظهر في الفيوم: 11:57 م

موعد صلاة الظهر في المنصورة (الدقهلية): 11:54 ص

مواقيت الصلاة



فضل سنة الظهر

سنة الظهر من السنن المؤكدة التي يحرص المسلمون على أدائها، فهي تتكون من أربع ركعات قبل صلاة الظهر المفروضة وركعتين بعدها، تُع. الركعات القبلية من العبادات المحببة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال في فضلها: "من صلى أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه الله على النار"، أداء هذه السنة القبلية ليس مجرد عمل إضافي، بل هو وسيلة للتقرب إلى الله، ونيل رضاه.

أما سنة الظهر البعدية فهي ركعتان تُصليان بعد أداء الفريضة، وتُعد فرصة لتعزيز الأجر وزيادة البركة في اليوم، النوافل عمومًا ومنها سنة الظهر، تمنح المسلم فرصة لتعويض أي نقص قد يحدث في الفريضة، وتعمق روحانيته، وتساعده على أداء الصلاة بتدبر وخشوع أكبر، هذه السنن ليست فقط تعبيرًا عن حب الله وطاعته، بل هي أيضًا زاد روحي يُعين المسلم على مواجهة تحديات الحياة اليومية.

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