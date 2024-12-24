بث مباشر مباراة عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي (2-1)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشرلمباراة عمان ضد قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” ، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة عمان ضد قطر

وتستضيف دولة الكويت، منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم وتشهد البطولة مواجهات نارية في دور المجموعات.



بث مباشر ماتش عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي

مشاهدة مباراة عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة عمان ضد قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي

تنطلق مباراة عمان ضد قطر، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، وذلك في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

نهاية المباراة بفوز منتخب عمان ضد قطر بنتيجة 2-1

د84.. إنذار ابراهيم المخيني لاعب عمان

د75.. قطر تضغط لتسجيل هدف التعادل أمام عمان

د62.. عمان تحافظ علي تقدمها 2-1

د51.. عصام الصبحي يسجل الهدف الثاني لمنتخب عمان

د50.. التعادل 1-1 يفرض نفسه علي الفريقين

د46.. إنذار أحمد فتحي لاعب قطر

د45.. التعادل يحسم الشوط الأول بين قطر وعمان

د44.. إنذار المنذر ربيع لاعب عمان

د36.. التعادل 1-1 سيد الموقف بين قطر وعمان

د28.. إنذار عبدالرحمن المشيفري لاعب عمان

د19.. عصام الصبحي يسجل هدف التعادل لمنتخب عمان

د11.. قطر تحافظ علي تقدمها بهدف

د1.. المعز علي يسجل الهدف الأول لقطر

مشاهدة ماتش عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي

بث مباشر مباراة عمان ضد قطر

يمكنك مشاهدة مباراة عمان ضد قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية، التي تخصص قناة SSC News HD لبث مباراة عمان وقطر، بتعليق عبد الله الحربي وخالد المديفر.

عمان ضد قطر

تشكيل عمان المتوقع ضد قطر

حراسة المرمى: المخيني

خط الدفاع: الحارثي - الخميسي - المسلمي - البوسعيدي

خط الوسط: السعدي - العلوي - فواز - الأغبري

خط الهجوم: اليحمدي - الصبحي

تشكيل قطر المتوقع ضد عمان

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: بهاء الليثي - طارق سلمان - آل حسين

خط الوسط: همام الأمين - مصطفى طارق - أحمد فتحي - جاسم جابر

خط الهجوم: المعز علي - أكرم عفيف - يوسف عبد الرزاق

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