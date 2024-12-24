التشكيل الرسمي لمباراة عمان ضد قطر ببطولة كأس الخليج العربي

يترقب عشاق كرة القدم مباراة عمان ضد قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” ، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري، ويحتل منتخب قطر المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة بينما يحتل منتخب عمان المركز الثاني بنفس الرصيد.

تقام منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم بدولة الكويت وتشهد البطولة مواجهات ساخنة بين المنتخبات في دور المجموعات.

موعد مباراة عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي

مواجهة عمان ضد قطر، المقررة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، تنطلق في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي

تستطيع متابعة مباراة عمان ضد قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية، التي تخصص قناة SSC News HD لبث مباراة عمان وقطر، بتعليق عبد الله الحربي وخالد المديفر.

منتخب عمان

تشكيل عمان ضد قطر

حراسة المرمى: المخيني

خط الدفاع: أمجد الحارثي - محمد الخميسي - أحمد المسلمي - علي البوسعيدي

خط الوسط: حارب السعدي - أرشد العلوي - المنذر العلوي -جميل اليحمدي

خط الهجوم: عبدالرحمن المشيفري - عصام الصبحي

تشكيل قطر ضد عمان

أعلن لويس جارسيا، المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره منتخب عمان، في المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الخليج ويرصد الموجز التشكيل الذي جاء كالأتي..

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: عبدالله يوسف - الهاشمي الحسين - أحمد فتحي

خط الوسط: إبراهيم الحسن - لوكاس ميندز - أكرم عفيف - جاسم جابر

خط الهجوم: المعز علي - مبارك شنان - سلطان البريك

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