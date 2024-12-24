تعادل عمان ضد قطر 1-1 في الشوط الأول ببطولة كأس الخليج العربي

انتهي الشوط الأول من مباراة عمان ضد قطر، بالتعادل 1-1 في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”.

يحتل منتخب قطر المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة بينما يحتل منتخب عمان المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز لقطع خطوة نحو التأهل للدور التالي.

تقام منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم بدولة الكويت وتشهد البطولة مواجهات ساخنة بين المنتخبات في دور المجموعات.

موعد قمة عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي

انطلقت مباراة عمان ضد قطر، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي

يمكنك مشاهدة مباراة عمان ضد قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية، التي تخصص قناة SSC News HD لبث مباراة عمان وقطر، بتعليق عبد الله الحربي وخالد المديفر.

قطر ضد عمان

تشكيل عمان ضد قطر

حراسة المرمى: المخيني

خط الدفاع: أمجد الحارثي - محمد الخميسي - أحمد المسلمي - علي البوسعيدي

خط الوسط: حارب السعدي - أرشد العلوي - المنذر العلوي -جميل اليحمدي

خط الهجوم: عبدالرحمن المشيفري - عصام الصبحي

تشكيل قطر ضد عمان

أعلن لويس جارسيا، المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيل الرسمي للمنتخب القطري ضد نظيره منتخب عمان، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الخليج ويرصد الموجز التشكيل الذي جاء كالأتي..

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: عبدالله يوسف - الهاشمي الحسين - أحمد فتحي

خط الوسط: إبراهيم الحسن - لوكاس ميندز - أكرم عفيف - جاسم جابر

خط الهجوم: المعز علي - مبارك شنان - سلطان البريك

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