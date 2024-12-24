قبل انطلاقها.. توجيهات مهمة بشأن غياب طلاب الثانوية 2025 عن الامتحانات

قبل بدء انطلاق ماراثون الامتحانات، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية بخصوص غياب طلاب الثانوية 2025.

وأشارت إلى ضرورة الإلتزام من قبل الطلاب قبل بدء انطلاق ماراثون الامتحانات، لتجنبها او الالتزام بها واجتياز الامتحانات بأمان ويسر، وفيما يلي سيوضح لكم الموجز تعليمات غياب طلاب الثانوية 2025 التي حددتها وزارة التعليم بالتفصيل.

توجيهات مهمة بشأن غياب طلاب الثانوية 2025

وأرسلت المديريات التعليمية خطاباً إلى الإدارات التعليمية بمحافظات مصر المختلفة بشأن غياب طلاب الثانوية 2025 للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وشددت المديريات التعليمية، على أنه في حالة تغيب الطالب بعذر مرضي أو قهري عليه أن يتقدم إلى المدرسة المقيد بها بالمستندات الموثقة والمعتمدة التي تثبت هذا العذر وإذا تم غياب طلاب الثانوية 2025 عن فصل دراسي كامل أو عن عام كامل فلم يسمح لهم بأداء الامتحانات في جميع المواد بالدرجة الكلية للمادة وفقا للقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 .

في حال تغيب الطالب عن جزء من العام الدراسي

وتابعت توجيهات غياب طلاب الثانوية 2025، إذ أكدت المديريات التعليمية أنه في حال تغيب الطالب عن جزء من العام الدراسي، سيتم قبول عذره فيما يتعلق بالغياب فقط، حيث يستمر قيده بالمدرسة كطالب منتظم.

كما أشارت إلى أن غياب طلاب الثانوية 2025 لا يمنحهم حق الحصول على درجات أعمال السنة التي تشمل السلوك، والمواكبة، والتقييمات، والكراسة، والواجبات، والاختبارات الشهرية.

وبالتالي، يُعتبر توجيهات التعليم بشأن غياب طلاب الثانوية 2025 محاولة لضمان أن الطلاب الذين يغيبون عن فترات دراسية مهمة لا يُمنحون درجات بناءً على الأعمال التي تم تنفيذها في فترة غيابهم، مما يشجعهم على الحفاظ على الانتظام في الدراسة والاهتمام بجميع جوانب التقييم طوال العام الدراسي.

لا يفوتك نماذج امتحان عربي الصف الأول الابتدائي 2024 من بوابة التعليم الإلكترونية

وأضافت المديريات التعليمة، أنه في كلتا الحالتين يتم تجميع المستندات المؤيدة لهذه الأعذار بمعرفة قسم التعليم الثانوي بالإدارات من المدارس وتسلم للمديرية لفحص المستندات بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل إدارة شئون الطلبة والامتحانات والتعليم الثانوي والشئون القانونية.

اقرأ أيضا:

حقيقة منع طلاب المدارس الخاصة من الامتحانات بسبب المصروفات

تبدأ في النصف الثاني من ديسمبر.. جدول امتحانات المهام الأدائية على للصف الرابع الابتدائي