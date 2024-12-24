حٕـ.ـزب الله يكشف عن مكان دفن نصـ.ر الله و يحوله إلى مزار

أعلنت كتائب حزب الله اللبنانية ، الثلاثاء، عن إستعداداتها لتحويل موقع دفن قائدها السابق “حسن نصر الله ” مزارا لمؤيديه ومحبيه التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية.

مكان القبر

و حدد حزب الله اللبناني موقعا لدفن جثمان زعيمه السابق حسن نصر الله على أن يكون في "قطعة أرض على الطريق القديم المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

وكشفت مصادر إن "الإستعدادات جارية لتشييع جثماني نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن الأخير، حسبما أوصى، في بلدته دير قانون بقضاء صور".

وكان نصر الله و صفي الدين، قد قتلا في هجمات إسرائيلية عنيفة إستهدفتهما خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكان من المقرر أن يتولى “صفي الدين” كخليفة لنصر الله، لكن الوقت الموت داهمه قبل تسلم مهام قيادة حزب الله بشكل رسمي .

نصر الله كان شاهدا على موت عناصره



وفي سياق أخر فقد كشفت شبكة “CBS” الأمريكية خلال حوار أجرته مع عملاء الموساد الذين كانوا مكلفين بعملية تفخيخ الأجهزة، أن “حسن نصر الله” ، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، شاهد أجهزة «البيجر» تنفجر في عناصره أمام عينيه.



زاعمين أنهم تواصلوا إلى هذه المعلومات عن طريق أحد العملاء الإسرائيلين الذي كان متواجدا “نصر الله”، الذي رأى الإنفجارات أمام عينيه، كما رأى إصابة عدد من قياداته المركزية جراء الإنفجار، حيث كان بحوزتهم عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية خلال إجتماع لهم في غرفة سرية.

و أضاف العميلان اللذان ظهرا على الشبكة الأمريكية خلال برنامج “60 دقيقة” بأسماء وأصوات مستعارة وملثمين، وقالوا إن الهدف من مخطط “بيجر” ، لم يكن القتل، بل الإصابة، ووفقًا لأحد عملاء الموساد المشاركين في تفخيخ الأجهزة: “إذا كان ميتًا فأنت ميت، ولكن إذا كنت مصابًا، فلابد من نقلك إلى المستشفى والعناية بك، ولابد من استثمار المال والجهد، هكذا أردنا”.

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